Bybit Institutional負責人發佈全新機構信貸架構與超低延遲執行層

革新機構信貸服務

Yoyee強調，Bybit升級後的機構信貸套件現可為機構客戶提供行業領先的透明化信貸環境。

她表示：「行業趨勢清晰表明，機構需要在不喪失控制權的前提下提升資本效率。通過最高5倍槓桿、符合傳統金融標準的貸款價值比參數，以及支持1000個子賬戶的管理體系，我們正在構建真正意義上的機構級信貸架構。」

市場需求印證了這一轉型趨勢。本季度，Bybit的機構名義貸款額達11億美元，環比增長26%，主要受專業交易公司的積極採用推動。

托管+現實世界資產（RWA）+信貸：機構的全新運營模式

Yoyee演講中的重磅發佈，是將基於托管機制的RWA代幣整合至Bybit的場外信貸基礎設施，這是數字資產市場的首創之舉。

Yoyee稱：「機構首次能在資產托管狀態下，通過代幣化貨幣市場RWA獲得收益，同時仍可激活機構信貸額度。這種結合控制力、透明度與效率的模式，在市場上尚無先例。」

該模式將合規托管、收益與資本部署串聯為統一工作流，為資產管理公司與交易機構消除業務割裂，釋放全新效能。

執行效率躍升：往返延遲從30毫秒縮減至2.5毫秒

Bybit發佈的第二項重大升級是其新一代做市商網關執行架構，專為保障機構交易的穩定性與可預測性而設計。

Yoyee宣佈，通過全新MMGW架構，Bybit已將機構客戶的往返延遲降至5毫秒，並計劃於2026年推出延遲僅2.5毫秒的新一代執行通道。

她指出：「真正的突破不僅是速度，更在於確定性。我們打造的這條執行通道專為機構級表現設計：穩定連貫且抗干擾。」

2026年一體化機構服務願景

Yoyee在總結中強調，Bybit致力於構建行業最完善且面向未來的機構生態系統。

「Bybit的理念始終簡單而堅定：傾聽、關懷、改進。今日發佈的創新成果，體現了我們對更智能信貸服務與更高執行效率的專注——而這僅僅只是開始。」

