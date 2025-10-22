Bybit Web3升級為Bybit Alpha：一鍵智啟鏈上機遇的智能門戶

阿聯酋迪拜 2025年10月22日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit欣然宣布，將其Bybit Web3戰略升級為Bybit Alpha，以更好地反映其在不斷演進的鏈上領域中的願景與持續創新。Bybit Alpha重新構思了CeDeFi（中心化及去中心化金融）體驗，致力於帶來超額收益，將去中心化金融(DeFi)的力量與Bybit交易的便捷性融為一體。

強大的 Alpha Radar ： 通過快速發現和篩選熱門社區代幣及創新資產，解鎖新興項目的早期訪問權限。用戶可享受在Bybit Alpha當日上線的福利。

通過快速發現和篩選熱門社區代幣及創新資產，解鎖新興項目的早期訪問權限。用戶可享受在Bybit Alpha當日上線的福利。 嚴選代幣機制： 嚴格的上線流程，旨在幫助更多高質量、能產生超額收益的數字資產觸達用戶。

嚴格的上線流程，旨在幫助更多高質量、能產生超額收益的數字資產觸達用戶。 簡化交易與統一資產管理： 直接在一個Bybit賬戶中交易所有鏈上資產。

直接在一個Bybit賬戶中交易所有鏈上資產。 直觀交互界面：原生集成於Bybit應用及網頁端，包括主頁小組件、強大的搜索功能和簡化的訂單流。

無縫探尋 Alpha 機遇

憑借Bybit Alpha的獨特優勢，用戶可直接通過Bybit應用或網頁門戶接入Solana鏈上生態系統，無需單獨設置錢包，無需管理Gas費代幣，零復雜度。通過利用Bybit統一交易賬戶，交易者可以在一個統一的平台內，自由穿梭於中心化和去中心化機遇之間。

自Bybit Web3於八月重新推出以來，這一新模式使中心化交易所為交易者開辟獲取高潛力代幣的途徑更加多樣化。憑借熱門代幣的快速上線，捕捉新興項目的毫秒級漲幅，Bybit Alpha建立在近期的成功基礎之上：

TUNA標志著Bybit Spot與Bybit Alpha（前身為Bybit Web3）首次協同上線，推動Bybit Alpha流量當日增長650%，並占據56%的市場份額。

WLFI 的首次 Web3 上線放大了該代幣在上市首日零時的上漲潛力， Bybit Alpha （前身為 Bybit Web3 ）使交易者在 WLFI 現貨上線前獲得了 30 分鍾的優勢。

為迎接Alpha時代的到來，Bybit也正式推出限時Bybit Alpha推薦計劃。符合資格的用戶可報名參與挑戰，與好友共享空投獎勵。具體獎勵以條款與細則為准。

Emily Bao, Head of Spot at Bybit表示：「Bybit以與客戶保持同步為榮，在這個永不停歇的市場中共同前行。我們看到明顯的用戶結構變化，越來越多的投資者希望獲得鏈上機遇，但受到技術復雜性和時間限制的阻礙。Bybit Alpha通過將精選的Alpha機遇與機構級基礎設施以及用戶期望的直觀體驗相結合，提供了解決方案。它讓復雜的DeFi變得觸手可及。」

根據路線圖，Bybit Alpha計劃在2025年底前，於UTA賬戶內率先集成集中流動性做市商(Concentrated Liquidity Market Maker)功能。借助新功能，用戶將能夠質押資產並賺取流動性質押收益，而無需連接外部錢包。

此次 Alpha 升級 ，標志著Bybit在連接中心化金融與去中心化金融方面的長期承諾。Bybit Alpha將機構級基礎設施與面向零售用戶的簡潔性相結合，讓每位用戶，無論技術專長如何，都能捕捉Alpha機遇。

欲了解更多關於Bybit Alpha的信息，用戶可訪問：Bybit Alpha：鏈上交易的進化

