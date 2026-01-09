Bybit現貨2025年度亮點：率先佈局高潛力資產機遇

Bybit現貨幫助用戶把握全年重要資產發行的先發優勢。平台率先上線的2025年首個現象級迷因幣TRUMP，歷史最高漲幅達548%；在現實世界資產代幣化領域，Bybit開創性地支持黃金背書代幣XAUT（歷史最高漲幅127%）登陸中心化交易所，以及上線鏈上交易以捕捉傳統股票增值機遇的xStocks，其中GOOGLX漲幅超過107%。

平台的前瞻性發掘策略持續發力：社區驅動的DeFi代幣TUNA上市首日暴漲2,637%，專注流動性的DeFi項目MET首日漲幅超過255%。

極速上幣，高額獎勵

以市場響應速度結合行業領先激勵措施，構成Bybit現貨的核心價值主張。平台為早期GameFi突破項目NXPC與隱私優先基礎設施項目NIGHT等精選上幣項目，發放總額高達2000萬美元的獎勵。通過將早期准入機會與豐厚獎勵機制相結合，Bybit成功將市場動能轉化為潛在盈利機遇。該策略助力Bybit現貨在NIGHT的CEX交易市場份額中位列第一。

把握多元賽道敘事

Bybit現貨2025年的上幣陣容橫跨年度最受關注的賽道——從名人迷因幣、AI實用代幣、現實世界資產代幣化、GameFi、鏈上股票、新一代Layer 1到隱私優先基礎設施。這種多元化佈局確保Bybit用戶能在各領域機遇出現時，及時參與多重市場敘事。

縱觀2025全年，Bybit現貨始終踐行其打造超高回報交易體驗的承諾，每月推出焦點項目，步步搶佔先發優勢。展望未來，2026年將繼續蓄勢前行，與用戶共享增長紅利。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。

