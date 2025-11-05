Bybit發布第27期儲備金證明報告

阿聯酋迪拜 2025年11月5日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣布發布其第27期儲備金證明（Proof-of-Reserves，簡稱PoR）快照數據，反映截至2025年10月22日的准確數據。這份經 Hacken 驗證的報告證實，Bybit所有關鍵資產的儲備金率均超過100%，這彰顯了其強勁的財務健康狀況，以及保護用戶資金的堅定承諾。

最新發布的儲備金證明快照數據，進一步彰顯了Bybit的承諾，即其償付能力可被驗證而非僅靠假設，確保所有用戶負債均得到全額保障並向公眾公開。

關鍵亮點（截至 2025年10月22日）：

泰達幣 (USDT)儲備金率： 110%（用戶資產：58億枚泰達幣 | Bybit錢包余額：63.8億枚泰達幣）

110%（用戶資產：58億枚泰達幣 | Bybit錢包余額：63.8億枚泰達幣） USDC儲備金率： 153%（用戶資產：5.99億枚USDC | Bybit錢包余額：9.2億枚USDC）

153%（用戶資產：5.99億枚USDC | Bybit錢包余額：9.2億枚USDC） 比特幣 (BTC)儲備金率： 103%（用戶資產：61,976枚比特幣 | Bybit錢包余額：63,980枚比特幣）

103%（用戶資產：61,976枚比特幣 | Bybit錢包余額：63,980枚比特幣） 以太坊 (ETH)儲備金率：101%（用戶資產：532,000枚以太坊 | Bybit錢包余額：542,000枚以太坊）

超過 1:1的儲備金標准

Bybit的儲備金始終超過用戶持有資產量，確保所有資金均可立即提現。泰達幣儲備率達110%、USDC儲備率達153%，這表明該平台具備充足的超額抵押，並致力於維持高於行業標准的流動性緩沖。

最新動態顯示，Bybit平台上的客戶持倉結構健康，且儲備資產始終維持至少100%的基礎水平。自2024年以來，加密貨幣行業在PoR推廣應用與標准化建設方面取得了顯著進展。如今，推進PoR機制已呈現更強的制度化特征，領先的中心化交易所(CEX)正在通過關鍵信任構建機制來樹立行業標桿。Bybit以動態比例（高於1:1）全額儲備所有支持的客戶資產，並致力於構建行業領先的報告框架，確保該框架信息公開、可驗證且實時更新。

Bybit定期更新其儲備資產快照數據，並且每月在Bybit儲備金證明專頁發布經獨立機構驗證的報告。

關於 Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關系，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋梁，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

