Bybit推出法幣兌加密貨幣狂歡活動：新用戶每週可瓜分97200 USDT獎池

新聞提供者Bybit
16 4月, 2026, 08:00 CST
阿聯酋迪拜2026年4月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈推出Fiat-to-Crypto Frenzy活動。該限時活動旨在降低加密貨幣入場門檻，並為持續交易的用戶提供獎勵。活動面向新用戶設立每週97200 USDT獎池，用戶在Bybit完成法幣兌加密貨幣操作即可參與，這為交易者每週調整交易策略提供了動力。
即日起至2026年8月14日，用戶僅需存入最低20 USDT，成功完成任務即可解鎖每週獎池瓜分資格。
活動規則
符合條件的新用戶可通過以下方式累計抽獎券：
- 註冊Bybit賬號並完成相關身份驗證(Identity Verification)要求。
- 通過Bybit P2P、法幣充值(Fiat Deposit)或快捷買幣(One-Click Buy)功能，存入至少20 USDT
- 在現貨(Spot)與合約等交易市場累計交易總量不低於100 USDT
每完成一項任務即可獲得對應抽獎券，每張券對應一次周獎池抽獎資格。活動期間，用戶可多次參與抽獎，以提升獲獎機會。
本次法幣兌加密貨幣狂歡活動發揮了Bybit核心基礎設施的優勢。平台全球支付通道支持超65種法幣，快捷買幣與Bybit P2P交易功能可同時滿足專業與個人交易者需求。在Bybit現貨及合約交易市場，機構級訂單簿與交易基礎設施為各類交易策略提供了精準執行所需的流動性。
本活動需遵守相關條款與條件。參與規則、限制條件及更多詳情，可訪問專屬活動頁面：新用戶專享——Fiat-to-Crypto Frenzy活動：完成簡單任務，瓜分97200 USDT獎池
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關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球超8000萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。
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