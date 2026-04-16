Bybit推出法幣兌加密貨幣狂歡活動：新用戶每週可瓜分97200 USDT獎池

阿聯酋迪拜2026年4月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈推出Fiat-to-Crypto Frenzy活動。該限時活動旨在降低加密貨幣入場門檻，並為持續交易的用戶提供獎勵。活動面向新用戶設立每週97200 USDT獎池，用戶在Bybit完成法幣兌加密貨幣操作即可參與，這為交易者每週調整交易策略提供了動力。

即日起至2026年8月14日，用戶僅需存入最低20 USDT，成功完成任務即可解鎖每週獎池瓜分資格。