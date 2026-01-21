Bybit首席執行官Ben Zhou將發表重磅主題演講揭曉2026年發展藍圖，引領數字金融新紀元

Bybit首席執行官2026年主題演講將圍繞多個核心議題展開，包括Bybit的合規發展進程、2025年深度回顧、2026年業務版圖擴張規劃、Bybit Institution及其他專業服務的升級迭代、Bybit Alpha和Bybit TradFi等產品矩陣的上線與發展，以及MNT生態系統整合的最新進展。

Ben Zhou還將展示一系列即將落地的創新成果與平台優化方案，助力實現普惠金融服務的未來願景。直播內容涵蓋基於社區反饋實施的算法優化與用戶體驗升級，直擊用戶痛點；同時將深入復盤2025年10月11日加密貨幣市場全線爆倉事件中的平台表現與關鍵經驗，彰顯Bybit「Listen, Care, Improve」的核心價值觀。本場直播將為廣大交易者與利益相關方提供具有實踐價值的洞察。

配合本次主題演講，所有完成報名並觀看直播的用戶均可參與瓜分10,000 USDT獎池。自2026年1月15日起至直播結束，新老用戶均可通過積極參與互動贏取豐厚福利。

Bybit始終秉持透明化、成長型思維與普惠性的核心價值觀，致力於及時傳遞戰略發展重點，並實時響應用戶需求。首席執行官主題演講作為Bybit的年度傳統活動，凸顯了平台與社區開放對話的堅定決心，確保平台的迭代升級能夠精準契合超8000萬用戶的需求與期許，攜手共築金融未來。

感興趣者可即刻報名鎖定直播席位。建議盡早報名，部分獎勵僅面向活動開始前完成報名的用戶發放。Bybit所有直播獎勵及福利活動均設有資格要求並受相關條款和條件約束。如需瞭解10,000 USDT獎池的更多詳情，用戶可訪問活動頁面： Keynote with Ben: BUIDLing a new financial era. Win a share of 10,000 USDT in rewards （Ben主題演講：共建金融新紀元——瓜分10,000 USDT大獎）

