Bybit與Block Scholes聯合報告：加密貨幣衍生品市場持謹慎態度，WLFI波動性持續存在

阿聯酋迪拜 2025年11月5日 /美通社/ -- 全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit 與Block Scholes合作，發佈了其最新的《Bybit x Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》。該報告針對10月市場發生大規模清算事件後的加密貨幣衍生品、宏觀經濟影響因素以及交易者情緒進行了深入分析。

報告要點：

清算後衍生品市場持謹慎態度

10月10日，受美中貿易關係再度緊張的影響，市場出現了創歷史紀錄的60億美元清算，導致永續合約市場出現大幅去杠杆化現象。儘管隨後美中簽署了貿易協定，外交關係取得了一定進展，但在美聯儲主席Jerome Powell於聯邦公開市場委員會(FOMC)新聞發佈會上發表鷹派言論後，市場情緒依然脆弱。比特幣(BTC)價格跌至107,000美元，同時短期看跌期權與看漲期權的偏度呈現看跌態勢，這表明市場風險厭惡情緒再度回升。

未平倉合約量在 100億美元以下停滯不前

自價值190億美元的清算事件發生以來，永續合約的名義未平倉合約量一直停滯不前，交易者重新入場的意願有限。儘管美國股市創下歷史新高，但加密貨幣市場仍獨立於更廣泛的風險偏好情緒之外，比特幣和乙太坊(ETH)的價格被限制在105,000美元至115,000美元區間內。

期權交易活動顯示持續存在對沖需求

與永續合約市場形成鮮明對比的是，比特幣期權未平倉合約量持續穩步增長，這表明投資者仍在採用對沖和投機策略。平值期權隱含波動率居高不下，且對短期看跌期權的需求持續不斷，反映出交易者採取防禦性立場。

空投後 WLFI代幣出現波動

在去中心化金融(DeFi)協議World Liberty Financial (WLF)向早期用戶空投了840萬枚WLFI代幣後，其治理代幣WLFI的價格反彈了25%，達到0.15美元。儘管此次反彈改善了市場情緒，但永續合約資金費率仍不穩定，表明市場持續存在不確定性。

報告總結稱，在經歷大規模去杠杆化後，加密貨幣衍生品市場正謹慎回歸穩定。市場參與者繼續將風險管理置於激進頭寸之上，部分去中心化金融領域的反彈則顯示出投機興趣的重新升溫。考慮到包括貨幣政策轉向和地緣政治發展在內的宏觀經濟「逆風」仍在塑造市場情緒，交易者在等待更明確的市場方向指引，同時仍保持防禦性的觀點。

完整分析內容可以查閱《Bybit x Block Scholes加密貨幣衍生品分析報告》。

