Bybit推出BYUSDT 助力散戶交易者實現抵押資產收益化

用戶將USDT存入「靈活賺幣」(Flexible Easy Earn)，餘額隨即開始產生收益。

「靈活賺幣」餘額可在統一交易帳戶內，按1:1固定兌換率兌換為BYUSDT，並用作交易保證金。

BYUSDT作為用戶在「靈活賺幣」中USDT餘額的代幣化憑證，可在Bybit統一交易帳戶內持有並專門用作保證金。兌換後，在BYUSDT被用於交易期間，底層USDT將繼續產生「靈活賺幣」收益。

BYUSDT始終由用戶的「靈活賺幣」USDT全額支持，並完全在Bybit平臺內管理。它不支持轉賬、存入、提現、兌換、INS貸款或直接現貨交易對。

BYUSDT的收益機制與USDT「靈活賺幣」相同，但不包含任何平臺獎勵年化收益率。收益每小時根據有效持有量累計並計入餘額，並於每日世界協調時間約淩晨0點30分以BYUSDT形式發放，使用戶餘額持續增長。

BYUSDT的推出體現了Bybit致力於提升散戶交易者資本效率與靈活性。通過讓用戶在使用同一筆資金進行保證金交易的同時仍能賺取收益，本次活動旨在減少閒置資金，並在統一帳戶結構內簡化投資組合管理，支持Bybit為其全球用戶開發風險感知型交易工具和便捷收益型產品的長期目標。

免責聲明：BYUSDT僅適用於符合Bybit Savings服務資格、持有統一交易帳戶並已完成一級身份驗證的用戶。伊斯蘭帳戶不符合參與BYUSDT活動的資格，且在部分司法管轄區可能受限，包括但不限於中國內地、法國、香港、印度、哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦。所有參與者應遵守Bybit服務條款。Bybit保留取消涉及不誠實或濫用行為帳戶資格的權利，保留在不事先通知的情況下修改活動條款的權利，以及保留最終解釋權。

