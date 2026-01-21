Bybit在Mantle網絡上線泰達黃金 拓展鏈上金融生態中代幣化黃金獲取渠道

將代幣化黃金引入可擴展且專注現實世界資產的網絡

將XAUT引入Mantle網絡折射出行業內的一個大趨勢，即將優質現實世界資產以可擴展、低成本且可與去中心化金融應用組合的模式上鏈。與以太坊主網相比，Mantle的模塊化二層網絡架構顯著降低了交易成本並加快了結算速度，使其成為對穩定性和資本效率有要求的現實世界資產的理想承載平台。對用戶而言，這意味著他們能夠在鏈上持有和轉移黃金抵押型資產，在不犧牲實物黃金穩定性的前提下，獲得更優質的使用體驗。

助力現實世界資產規模化流通

Mantle引入XAUT的舉措，與其打造全球領先的現實世界資產交易與流通層的長期戰略高度契合。隨著投資者的關注焦點日益轉向生息型及資產抵押型金融工具，Mantle致力於搭建基礎設施，推動現實世界資產在去中心化金融協議、資產庫及結構化產品之間實現無縫流轉。

近年來，在宏觀經濟波動時期，黃金展現出卓越的價格韌性與收益表現。這一趨勢重新點燃了市場對黃金抵押型金融工具的興趣，其中就包括具備更高可及性與流動性的代幣化黃金產品。Mantle預計，這一市場動態將轉化為其去中心化金融生態內對XAUT的內生需求，尤其在資產庫相關策略及資本高效型生息市場中。

Mantle產品負責人Joshua Cheong表示："現實世界資產是Mantle的核心關注領域，尤其是那些具備全球公認需求與長期價值的資產。黃金近年來的亮眼表現，進一步印證了代幣化黃金產品的發展潛力。集成XAUT後，我們能夠以更低成本、更高效率，在去中心化金融、資產庫及結構化鏈上產品等多個領域滿足市場需求。"

Bybit拓寬黃金抵押型鏈上資產獲取渠道

Bybit在Mantle網絡上支持XAUT充提，有效提升了用戶的操作靈活性，助力黃金抵押型資產在中心化與去中心化環境之間實現更高效的流轉。用戶如今可在依托Bybit成熟的交易與托管基礎設施的同時，便捷接入Mantle生態內的各類應用。

此次集成還將助力Mantle生態提升整體流動性水平，為涉及現實世界資產的更廣泛交易、借貸及生息場景提供支撐。

XAUT登陸Mantle網絡的核心優勢

黃金全額抵押，穩定性保障： 每一枚XAUT代幣均由足額儲備的實物黃金提供1:1全額抵押。

每一枚XAUT代幣均由足額儲備的實物黃金提供1:1全額抵押。 交易成本顯著降低： 相較於以太坊主網，Mantle的二層網絡基礎設施大幅降低交易手續費。

相較於以太坊主網，Mantle的二層網絡基礎設施大幅降低交易手續費。 轉賬結算高效快捷： 交易最終確認效率提升，充提操作更高效。

交易最終確認效率提升，充提操作更高效。 去中心化金融應用場景拓展：XAUT可在Mantle生態各類協議中流通，催生融合現實世界資產穩定性與鏈上資產流動性的全新應用場景。

推動鏈上現實世界資產邁入發展新階段

XAUT充提功能在Mantle網絡上線，標誌著傳統資產與去中心化金融的融合進程正在加速。此次集成整合了泰達的代幣化黃金產品、Mantle聚焦現實世界資產的基礎設施，以及Bybit的全球渠道優勢，向構建更具可及性、更高效率與流動性的鏈上現實價值交易市場邁出了關鍵一步。

關於Mantle

Mantle是面向機構及傳統金融的頂級資產流通層與門戶平台，致力於打通傳統金融與鏈上流動性的連接通道，推動現實世界金融資產的鏈上流轉。

Mantle擁有超40億美元的社區持有資產規模，憑借公信力、流動性與可擴展性優勢，結合機構級基礎設施，為資產大規模上鏈提供支持。該生態系統以Bybit平台內的$MNT代幣為支柱，並通過mETH、fBTC、MI4等核心生態項目實現生態拓展。此外，Mantle網絡還與Ethena USDe、Ondo USDY、OP-Succinct及EigenLayer等頭部發行商與協議建立了合作夥伴關係。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋樑，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

關於XAUT（泰達黃金）

XAUT（泰達黃金）為用戶提供實物黃金的代幣化持有與交易渠道，每一枚代幣對應一金衡盎司符合倫敦金銀市場協會(LBMA)合格交割標準的金條。金條由瑞士專業托管機構負責保管，且可通過特定鏈上地址實現溯源追蹤。XAUT代幣可在公鏈上完成數字化轉賬與結算操作。

