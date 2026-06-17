Bybit在SpaceX IPO後推出獨家推薦活動

阿聯酋迪拜2026年6月16日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit正式推出Starship Launch: Referral SpaceRace（星艦啟航：太空邀約戰）限時推薦活動，頭部推薦者最高可獲4850美元獎勵。本次活動為期一個月，從即日起持續至2026年7月12日，紧随著SpaceX於2026年6月12日的高調上市。

參與方式：符合條件的Bybit用戶可通過個人專屬推薦鏈接邀請好友註冊Bybit。若被推薦人在註冊後14天內首次存款達到或超過100美元，則該次推薦視為有效。