在應用鏈革命加速推進之際，Bybit上線Syndicate (SYND)代幣

阿聯酋迪拜 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit ，於（協調世界時）2025年10月27日上午9點在Bybit現貨市場上線Syndicate (SYND)代幣。為慶祝此次上線，Bybit用戶還將解鎖參與1,300,000枚SYND代幣的派送活動，以及參與存入2,300,000枚SYND代幣的啟動池質押活動的資格。

過去24小時內，SYND代幣價格表現積極，漲幅超過23%。3,600,000枚SYND代幣會作為獎勵，在平台上發放，符合條件的用戶在通過Bybit平台進行質押、存入資金或完成交易任務時，可以額外獲得交易獎勵。