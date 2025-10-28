在應用鏈革命加速推進之際，Bybit上線Syndicate (SYND)代幣

新聞提供者Bybit
阿聯酋迪拜 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit，於（協調世界時）2025年10月27日上午9點在Bybit現貨市場上線Syndicate (SYND)代幣。為慶祝此次上線，Bybit用戶還將解鎖參與1,300,000枚SYND代幣的派送活動，以及參與存入2,300,000枚SYND代幣的啟動池質押活動的資格。
過去24小時內，SYND代幣價格表現積極，漲幅超過23%。3,600,000枚SYND代幣會作為獎勵，在平台上發放，符合條件的用戶在通過Bybit平台進行質押、存入資金或完成交易任務時，可以額外獲得交易獎勵。
上線時間線
SYND如今在Bybit平台開放現貨交易，具體時間安排如下：
- 開放充值：（協調世界時）2025年10月27日凌晨3:00
- 開啟交易：（協調世界時）2025年10月27日上午9:00
- 開放提幣：（協調世界時）2025年10月28日上午10:00
在SYND代幣上線後，用戶還能通過現貨網格交易機器人(Spot Grid Bots)實現自動化交易。
Bybit 上的SYND啟動池
即日起至2025年11月3日，符合條件的Bybit Launchpool用戶可以質押SYND、泰達幣(USDT)或MNT代幣，參與瓜分總計2,300,000枚SYND的獎勵池：
- SYND質押池：1,150,000枚SYND獎勵池（最低質押量為200枚SYND）
- 泰達幣質押池：460,000枚SYND獎勵池（最低質押量為100枚USDT）
- MNT質押池：690,000枚SYND獎勵池（最低質押量為60枚MNT）
質押設有上限額度，且Bybit VIP用戶的上限額度更高。
SYND 的 代幣派送活動
即日起至10月27日，符合條件的用戶還能參與Bybit Token Splash平台專為SYND代幣推出的限時派送活動。目前已有超過1,700名用戶參與該活動，競逐總計1,300,000枚SYND的獎勵池。
Syndicate網絡是區塊鏈基礎設施領域的一種全新範式，它支持開發者構建並運行具備可編程的鏈上智能排序器的智能卷疊。通過將排序邏輯從中心化的鏈下服務遷移至透明的智能合約，Syndicate在交易排序、費用結構及治理模型方面，為開發者及其社區賦予了前所未有的控制權，同時大幅降低了成本與複雜性。
本次活動適用相應的條款與條件。參與者需符合相關資格要求。
關於Bybit
Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。
更多關於Bybit的詳情，請訪問Bybit Press
媒體垂詢，請聯繫：[email protected]
