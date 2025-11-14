Bybit推出「The Trailing Matrix」交易機器人挑戰賽，獎金池高達20萬USDT

1.幸運抽獎——5萬USDT獎池

交易者使用期貨網格和現貨網格機器人完成特定交易量里程碑，即可解鎖幸運抽獎機會。任務要求包括通過不同類型的機器人實現從700美元到1萬美元不等的交易量。每完成一項任務，用戶將獲得一張幸運抽獎券。

2.做任務賺積分——高達15萬USDT獎金

符合條件的用戶也可以通過完成任務來累積積分，參與獎池瓜分。積分系統通過四種機制獎勵交易活動：未啟用Trailing功能的機器人交易量（0.3倍係數）、啟用Trailing功能的機器人交易量（0.5倍係數）、每日總權益（0.1倍係數，上限20萬積分）以及交易次數（15倍係數，上限4500積分）。

累積的積分將決定用戶在獎池中的分配比例，獲得獎勵資格的最低門檻為25000積分。

在瞬息萬變的加密貨幣市場中，交易機器人能幫助交易者實現策略自動化並精準執行訂單。Bybit一系列先進的工具與廣泛的產品線，為用戶優化交易策略、提升數字資產專業能力提供了所需的資源。

活動需註冊參加，條款與條件適用。有關參與規則和資格詳情，用戶可訪問：The Trailing Matrix: Trail & Trade

