Bybit推出「The Trailing Matrix」交易機器人挑戰賽，獎金池高達20萬USDT

新聞提供者Bybit
14 11月, 2025, 21:45 CST
阿聯酋迪拜 2025年11月14日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit宣佈推出「The Trailing Matrix: Trail & Trade」活動。這場趣味十足的活動獎賞豐富，為符合條件的交易機器人用戶提供了瓜分高達20萬USDT獎金的機會。
即日起至2025年12月4日，「The Trailing Matrix」活動邀請Bybit交易者通過創建和使用Bybit先進的交易機器人（包括期貨網格和現貨網格配置）參與進來。成功參加的用戶可通過兩種方式獲得獎勵：幸運抽獎機會和基於積分的獎勵機制。
1.幸運抽獎——5萬USDT獎池
交易者使用期貨網格和現貨網格機器人完成特定交易量里程碑，即可解鎖幸運抽獎機會。任務要求包括通過不同類型的機器人實現從700美元到1萬美元不等的交易量。每完成一項任務，用戶將獲得一張幸運抽獎券。
2.做任務賺積分——高達15萬USDT獎金
符合條件的用戶也可以通過完成任務來累積積分，參與獎池瓜分。積分系統通過四種機制獎勵交易活動：未啟用Trailing功能的機器人交易量（0.3倍係數）、啟用Trailing功能的機器人交易量（0.5倍係數）、每日總權益（0.1倍係數，上限20萬積分）以及交易次數（15倍係數，上限4500積分）。
累積的積分將決定用戶在獎池中的分配比例，獲得獎勵資格的最低門檻為25000積分。
在瞬息萬變的加密貨幣市場中，交易機器人能幫助交易者實現策略自動化並精準執行訂單。Bybit一系列先進的工具與廣泛的產品線，為用戶優化交易策略、提升數字資產專業能力提供了所需的資源。
活動需註冊參加，條款與條件適用。有關參與規則和資格詳情，用戶可訪問：The Trailing Matrix: Trail & Trade
