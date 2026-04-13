Bybit跟單交易TradFi重啟虧損補償計劃，為所有交易者提供更強保障

新聞提供者Bybit
13 4月, 2026, 21:10 CST
阿聯酋迪拜2026年4月7日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit重新啟動其Bybit跟單交易TradFi保賠券計劃，為新用戶和忠實交易者提供虧損保賠的TradFi服務。即日起，符合條件的交易者可在宏觀市場不確定的環境下，申領最高100 USDT的保賠券。
該定期計劃為Bybit跟單交易TradFi用戶提供交易旅程支持，讓新手與經驗豐富的交易者均能在增強保護下探索跟單交易策略，同時借助交易達人的經驗與專業能力。
Bybit社區所有符合條件的成員均可享受以下福利：
如何使用
- 符合條件的交易者可通過Bybit應用或網頁平台的跟單交易TradFi頁面申領保賠券。
- 申領成功後，參與用戶需跟單一位交易達人，並執行符合條件的TradFi跟單交易。
- 若跟單交易出現虧損，參與者將獲得最高不超過相應保賠券金額的補償。
保賠券與Bybit跟單交易經典版基礎設施無縫集成，可用作合格倉位的交易保證金。當所跟單的交易達人在活動期間平倉時，即可獲得虧損補償，符合條件的補貼將在確認後三天內發放。
跟單交易TradFi保賠券是Bybit更廣泛的交易工具與資源生態系統的一部分，助力平台實現「讓複雜交易策略普惠化」的使命。通過提供分級保護機制，Bybit致力於幫助交易者建立信心，同時在高波動時期降低下行風險。
保賠券定期發放，先到先得。相關條款與條件適用，以確保活動公正性。有關參與規則和資格詳情，用戶可訪問：
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關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務全球8000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit高度聚焦於Web3領域，與領先的區塊鏈協議展開戰略性合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。憑借安全的資產托管、多樣化的交易市場、直觀的用戶體驗以及先進的區塊鏈工具，Bybit在傳統金融和去中心化金融之間架起橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分釋放Web3的全部潛力。歡迎瀏覽Bybit.com，探索去中心化金融的未來。
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