Bybit推出$TRUMP交易持倉活動 提供10萬美元獎金池和足球決賽VIP體驗

活動將根據用戶活動期間累計的有效總交易量進行排名。排名前50且對應名次滿足$TRUMP持倉要求的用戶，將共同瓜分10萬USDT獎金池。此外，排名靠前的部分用戶還能獲得專屬實物獎品。

本次活動頭獎歸屬榜單第一名用戶，獎品為價值約10萬美元的2026年足球決賽三日豪華VIP尊享套餐。該套餐包含新澤西州7月19日冠軍賽專屬觀賽包廂、紐約瑞吉酒店三晚住宿、賽事全程專職豪華專車服務、高端定制餐飲、私人晚宴、頂級賽後派對入場資格及多項專屬特色體驗。

榜單第二名至第十六名用戶，將獲贈$TRUMP Coin Club限量周邊套裝，內含該俱樂部定制球鞋與腕表。

本次VIP體驗由$TRUMP Coin Club提供。Bybit攜手該俱樂部推出賽事主題活動，為用戶打造專屬VIP體驗與豐厚獎勵。本次足球決賽觀賽體驗為獨立籌辦項目，並非由國際足聯、各國足球協會、賽事組委會及國際足聯世界杯™相關管理機構贊助、合作、授權或關聯舉辦。

活動結束後，USDT獎勵將在20個工作日內發放至獲獎者的Bybit資金賬戶；實物周邊獎品將在獲獎者提交並核驗收貨信息後的30日內安排發貨。

與所有數字資產交易品類一致，代幣價格存在市場波動風險。本次活動不構成任何投資建議、資產推介或數字資產背書。所有參與者在活動期間均需嚴格遵守Bybit平台服務條款，活動詳情可查閱平台官方網站。

此次活動也進一步體現了Bybit與$TRUMP Coin Club的合作成果，為符合條件的用戶帶來專屬社群體驗與福利。

免責聲明：本次活動僅面向已開通統一交易賬戶的Bybit合格用戶，機構用戶、做市商、專業用戶及平台推廣用戶不得參與；歐洲經濟區等受限司法管轄地區用戶亦不在活動參與范圍內。

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