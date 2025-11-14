Bybit推出「瘋狂星期四」活動：USDC獎勵年化收益率高達200%

本週的 特色資產是 USD Coin (USDC) ，它是市場上最受信任的穩定幣之一。符合條件的用戶可享受促銷利率，新用戶年化收益率最高可達200%，現有用戶年化收益率可達15%。USDC收益池將持續開放七天，直至下周特色代幣上線。

透過「瘋狂星期四」活動，Bybit持續拓展靈活的短期收益機會範圍，同時重點推介表現優異的數字資產。往期活動已囊括Solana (SOL)等代幣，未來活動將涵蓋各種領先的加密貨幣和穩定幣。

對於靈活和固定期限產品，由於收取貸款利息存在時間差，利息分配可能會有最多12小時的延遲。獎勵一經發放，將自動計入參與者的收益帳戶。

免責聲明：「瘋狂星期四」促銷活動僅適用於符合Bybit儲蓄服務資格的用戶。參與許可權可能因司法管轄區法規而異，服務受限國家的用戶無法參與。

有關完整詳情，用戶可訪問Bybit Earn。

