Cango發佈2026年1月比特幣產量及挖礦業務最新情況

03 2月, 2026, 19:00 CST
德州達拉斯2026年2月3日 /美通社/ -- 致力於全球布局的集能源與AI算力於一體的比特幣礦企Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」）今日發布其2026年1月的比特幣產量及挖礦業務最新情況。
2026年1月比特幣挖礦產量及挖礦業務最新情況
|
指標
|
2026年1月 [1]
|
2025年12月 [1]
|
比特幣產量
|
496.35
|
569.0
|
日均比特幣產量
|
16.01
|
18.35
|
比特幣持有總量[2]
|
7,474.6
|
7,528.3
|
比特幣出售量
|
550.03
|
0
|
部署算力
|
50 EH/s
|
50 EH/s
|
平均運行算力 [3]
|
37.02 EH/s
|
43.36 EH/s
|
1. 未經審計的估算數據。
|
2. 截至當月月末數據。
|
3. 當月平均值。
Cango首席執行官兼董事Paul Yu表示：「一月份，北美關鍵地區的極端天氣及暴風雪造成部分設施出現暫時性停機，平均運行算力隨之降低，但受益於網絡難度下調，當月仍開採近500枚比特幣。自本月起，我們將擇機出售部分新產出的比特幣，為AI推理平台的業務發展及其他近期增長舉措提供資金。此舉可提升策略靈活性，利於捕捉商機並優化流動性管理。」
關於Cango Inc.
Cango Inc.(NYSE:CANG)是一家比特幣挖礦公司，致力於打造一個整合性的全球基礎設施平台，以驅動未來數字經濟的發展。公司的挖礦業務遍及北美、中東、南美和東非的40多個據點。
自2024年11月進軍加密資產領域，Cango已在整合能源解決方案和分散式人工智慧計算領域啟動了試點項目。同時，Cango繼續通過AutoCango.com開展線上國際二手車出口業務。如欲了解更多信息，請瀏覽：www.cangoonline.com。
