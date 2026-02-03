Cango Inc. anuncia la actualización de las operaciones de producción y minería de Bitcoin de enero de 2026

DALLAS, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ("Cango" o la "Compañía"), un minero líder de Bitcoin que aprovecha sus operaciones globales para desarrollar una plataforma integrada de computación de inteligencia artificial y energía, publicó hoy su actualización de operaciones de producción y minería de Bitcoin para enero de 2026.

Actualización de la producción y las operaciones mineras de Bitcoin para enero de 2026

Métrica Enero de 2026 [1] Diciembre de 2025 [1] Cantidad de Bitcoins producidos 496,35 569,0 Cantidad promedio de Bitcoins producidos por día 16,01 18,35 Número total de Bitcoins en posesión [2] 7.474,6 7.528,3 Número total de Bitcoins vendidos 550,03 0 Tasa de hash implementada 50 EH/s 50 EH/s Tasa de hash operativa promedio [3] 37,02 EH/s 43,36 EH/s

1. Estimación sin auditar. 2. Al cierre del mes. 3. Promedio del mes.

Paul Yu, consejero delegado y director de Cango, comentó: "En enero, el frío extremo y las ventiscas en regiones clave de Norteamérica provocaron una interrupción operativa temporal y redujeron nuestra tasa de hash promedio. Sin embargo, los ajustes favorables en la dificultad de la red compensaron parcialmente estos desafíos, lo que nos permitió minar casi 500 BTC durante el mes. A partir de este mes, venderemos selectivamente una parte de los Bitcoins recién minados para apoyar la expansión de nuestra plataforma de inferencia y otras iniciativas de crecimiento a corto plazo. Esta flexibilidad táctica nos permitirá aprovechar nuevas oportunidades de negocio y gestionar nuestra liquidez con mayor agilidad".

Acerca de Cango Inc.

Cango Inc. (NYSE: CANG) es una empresa de minería de Bitcoin con la visión de establecer una plataforma de infraestructura global integrada capaz de impulsar la economía digital del futuro. Sus operaciones mineras abarcan más de 40 sitios en Norteamérica, Oriente Medio, Sudamérica y África Oriental.

Desde su entrada en el sector de los activos digitales en noviembre de 2024, Cango ha puesto en marcha proyectos piloto tanto en soluciones energéticas integradas como en computación de IA distribuida. Paralelamente, Cango continúa operando un negocio internacional de exportación de vehículos usados en línea a través de AutoCango.com.

Para obtener más información, visite: www.cangoonline.com .

Contacto de relaciones con inversores

Juliet Ye, directora de Comunicación

Cango Inc.

E-mail: [email protected]

Christensen Advisory

Tel: +852 2117 0861

E-mail: [email protected]