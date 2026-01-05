Cango發佈2025年12月比特幣產量及挖礦業務最新情況

Cango Inc.

05 1月, 2026, 19:00 CST

德州達拉斯2026年1月5日 /美通社/ -- 致力於全球布局的集能源與AI算力於一體的比特幣礦企Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」）今日發布其2025年12月的比特幣產量及挖礦業務最新情況。

202512月比特幣挖礦產量及挖礦業務最新情況

指標

202512 [1]

202511 [1]

比特幣產量

569.0

546.7

日均比特幣產量

18.35

18.22

比特幣持有總量 [2]

7,528.3

6,959.3

部署算力

50 EH/s

50 EH/s

平均運行算力 [3]

43.36 EH/s

44.38  EH/s

1.  未經審計的估算數據。

2.   截至當月月末數據。

3.  當月平均值。

註：Cango長期持有比特幣，目前無意出售其持有的任何比特幣

Cango首席執行官兼董事Paul Yu表示：「2025全年，Cango實現了強勁且可持續的業務增長。在12月期間，我們維持了穩定的運營算力水平，並借助網絡難度的有利調整，實現了更高的比特幣產量，使公司的比特幣總持倉量達到7,528.3枚。此外，一位重要股東於12月下旬決定向公司追加投資1,050萬美元，該項投資預計於2026年1月完成，這充分展現對我們戰略發展藍圖的堅實信心。此項資金承諾將有助我們提升比特幣挖礦效率，並加速推進2026年能源與AI算力平台的並行發展。」

關於Cango Inc.

Cango Inc.(NYSE:CANG)是一家比特幣挖礦公司，致力於打造一個整合性的全球基礎設施平台，以驅動未來數字經濟的發展。公司的挖礦業務遍及北美、中東、南美和東非的40多個據點。

自2024年11月進軍加密資產領域，Cango已在整合能源解決方案和分散式人工智慧計算領域啟動了試點項目。同時，Cango繼續通過AutoCango.com開展線上國際二手車出口業務。如欲了解更多信息，請瀏覽：www.cangoonline.com

投資者關係聯絡

Juliet YE
Cango Inc. 傳播總監
電郵：[email protected]

Christensen Advisory
電話: +852 2117 0861
電郵: [email protected]

SOURCE Cango Inc.

