Cango Inc. 獲EWCL注資1,050萬美元以加速業務發展

德州達拉斯2025年12月30日 /美通社/ -- 憑藉全球業務構建能源與AI算力一體化平台的領先比特幣礦企——Cango Inc.（NYSE: CANG）（「Cango」或「公司」），宣布Enduring Wealth Capital Limited (「EWCL」) 將增持其股份，承諾注資達1,050萬美元。EWCL將以每股1.50美元的價格，以現金認購公司新發行的B類普通股。這項交易不僅體現股東對公司未來發展的深刻共識，更為公司核心增長路徑提供了實質的資金動能。

根據投資協議具體條款：

依據雙方於2025年12月29日簽署的投資協議，公司將向EWCL發行並交付700萬股B類普通股，每股附帶20票投票權。

本次增資完成後，EWCL在公司的持股比例預計將從約2.81%增加至約4.69%。

據此，按已發行股份總投票權計算，EWCL所持投票權比例預計將從約36.68%增加至約49.61%。

Cango首席執行官兼董事Paul Yu表示：「EWCL此次擴大投資，是對我們戰略藍圖投下的強力信任票。與充分理解公司願景的大股東加強一致性，使我們能更具信心與魄力地推進各項計劃。2026年，我們將持續強化比特幣挖礦的營運實力，重點聚焦於提升算力效率、升級礦機陣容，並擇機收購優質挖礦資產。此外，這筆資金也將同步推進我們在能源與AI運算兩大戰略支柱的發展。我們正積極在這兩個領域探索並投資於協同機遇，逐步邁向長期目標：打造一個整合性的全球基礎設施平台，為未來數字經濟提供堅實動力。」

本次投資的完成尚需滿足若干常規交割條件，包括獲得紐約證券交易所的必要批准。公司預計將於2026年1月完成此項交易。此舉料將支持公司在戰略優先事項上取得進展，並為來年實施關鍵舉措提供資金。

