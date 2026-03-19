CAS 公佈 2026 年 CAS Future Leaders

此全球計劃培育傑出青年科學家的領導才能，以推動科學未來發展

俄亥俄州哥倫布2026年3月20日 /美通社/ -- 專注於科學知識管理的 American Chemical Society (ACS) 旗下分部 CAS，今日欣然公佈 2026 年 CAS Future Leaders™ 名單。 本屆獲選的青年科學家從競爭激烈的全球申請者中脫穎而出，其研究領域橫跨化學資訊學、合成生物學及材料科學等先進學科。

參與者將在 8 月的實體項目中參加領導力和職業發展工作坊，向行業領袖學習導師經驗，參與科學討論，並與其他科學家建立聯繫。

CAS Future Leaders 項目總監 Peter Carlton 說：「我們很自豪能夠支持初創職業生涯的科學家，助其加強領導和溝通技巧。 今年項目得到熱烈回響，體現科學家越來越重視培養能提升其領域影響力的關鍵優勢。」

2026 年 CAS Future Leaders：

Jeanette A. Adjei，加州大學美熹德分校 (University of California, Merced)





Ashton Aleman，史丹福大學 (Stanford University)





Jusung An，伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）





Juliana Rodriguez Antonio，南方衛理公會大學 (Southern Methodist University)





Lucas Attia，麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)





Alicia Battaglia，多倫多大學 (University of Toronto)





Isabela Alves de Albuquerque Bessa 佛羅米嫩塞聯邦大學 (Universidade Federal Fluminense)





Shinhyeong Choe，韓國科學技術院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology)





Marcel Roy Domalanta，北達科他州立大學 (North Dakota State University)





Blaine Fiss，達爾豪斯大學 (Dalhousie University)





Adrián de la Fuente Ballesteros 呂訥堡列烏法那大學 (Leuphana University)





Anthony Griffin，南密西西比大學 (University of Southern Mississippi)





Ainoa Guinart Planellas 蘇黎世聯邦理工學院 (ETH Zürich)





Tarisha Gupta，印度理工學院甘地訥格爾分校 (Indian Institute of Technology Gandhinagar)





Anjali Gurajapu，加州理工學院 (California Institute of Technology)





Hannah Holmes，史丹福大學 (Stanford University)





Scarlet Hopkins，格里菲斯大學 (Griffith University)





Maggie Horst，加州大學三藩市分校 (University of California, San Francisco)





Nishu Kanwa，拉德堡德大學 (Radboud University)





Daniel Krajovic，麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)





Kaitlin Landy，芝加哥大學 (University of Chicago)





Valeria Belén López Cervantes，墨西哥國立自治大學 (Universidad Nacional Autónoma de México)





Kenneth Lopez Perez，佛羅里達大學 (University of Florida)





Guanyu Lu，西北大學 (Northwestern University)





Andrés Merino-Restrepo，亞伯達大學 (University of Alberta)





Racchana Ramamurthy，麥基爾大學 (McGill University)





Alicia Robang，威爾康奈爾醫學院 (Weill Cornell Medicine)





Humphrey Sam Samuel，埃默里大學 (Emory University)





Nitesh Sanghai，曼尼托巴大學 (University of Manitoba)





Yohei Tanifuji，慶應義塾大學 (Keio University)





Vishal Yadav，賓夕法尼亞州立大學 (Pennsylvania State University)

這個為期兩週的項目，將讓學員深入了解 CAS 的內部運作，以及我們如何將科學知識轉化為協助創新組織的決策情報。 參與者將有機會在 2026 年於芝加哥舉行的 ACS 秋季會議上發表研究成果，並獲贈為期 3 年的 ACS 會籍。

來自曼尼托巴大學的 Nitesh Sanghai 說：「我很榮幸能與其他傑出的科學家一起加入 2026 年 CAS Future Leaders 大家庭。 此項目提供難能可貴的機會，讓我們建立強大人脈，學習成為更具人文關懷的領袖，並壯大由好奇心帶動的研究，從而推動科學發展，為人類生活帶來正面影響。」

除了親身活動外，CAS 還透過 CAS Future Leaders Top 100（CAS 全球未來領袖 100 強），為更多優秀科學家提供虛擬項目和職業支援。 培養具備專業技能與自信的科學領袖，是 CAS 致力於推動科學突破、改善人類生活這一使命的核心。

有關 2026 CAS Future Leaders 的更多詳情，請瀏覽 www.cas.org/about/futureleaders。

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SOURCE CAS