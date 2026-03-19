CAS 公佈 2026 年 CAS Future Leaders
新聞提供者CAS
20 3月, 2026, 05:13 CST
此全球計劃培育傑出青年科學家的領導才能，以推動科學未來發展
俄亥俄州哥倫布2026年3月20日 /美通社/ -- 專注於科學知識管理的 American Chemical Society (ACS) 旗下分部 CAS，今日欣然公佈 2026 年 CAS Future Leaders™ 名單。 本屆獲選的青年科學家從競爭激烈的全球申請者中脫穎而出，其研究領域橫跨化學資訊學、合成生物學及材料科學等先進學科。
參與者將在 8 月的實體項目中參加領導力和職業發展工作坊，向行業領袖學習導師經驗，參與科學討論，並與其他科學家建立聯繫。
CAS Future Leaders 項目總監 Peter Carlton 說：「我們很自豪能夠支持初創職業生涯的科學家，助其加強領導和溝通技巧。 今年項目得到熱烈回響，體現科學家越來越重視培養能提升其領域影響力的關鍵優勢。」
2026 年 CAS Future Leaders：
- Jeanette A. Adjei，加州大學美熹德分校 (University of California, Merced)
- Ashton Aleman，史丹福大學 (Stanford University)
- Jusung An，伊利諾大學香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）
- Juliana Rodriguez Antonio，南方衛理公會大學 (Southern Methodist University)
- Lucas Attia，麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)
- Alicia Battaglia，多倫多大學 (University of Toronto)
- Isabela Alves de Albuquerque Bessa 佛羅米嫩塞聯邦大學 (Universidade Federal Fluminense)
- Shinhyeong Choe，韓國科學技術院 (Korea Advanced Institute of Science and Technology)
- Marcel Roy Domalanta，北達科他州立大學 (North Dakota State University)
- Blaine Fiss，達爾豪斯大學 (Dalhousie University)
- Adrián de la Fuente Ballesteros 呂訥堡列烏法那大學 (Leuphana University)
- Anthony Griffin，南密西西比大學 (University of Southern Mississippi)
- Ainoa Guinart Planellas 蘇黎世聯邦理工學院 (ETH Zürich)
- Tarisha Gupta，印度理工學院甘地訥格爾分校 (Indian Institute of Technology Gandhinagar)
- Anjali Gurajapu，加州理工學院 (California Institute of Technology)
- Hannah Holmes，史丹福大學 (Stanford University)
- Scarlet Hopkins，格里菲斯大學 (Griffith University)
- Maggie Horst，加州大學三藩市分校 (University of California, San Francisco)
- Nishu Kanwa，拉德堡德大學 (Radboud University)
- Daniel Krajovic，麻省理工學院 (Massachusetts Institute of Technology)
- Kaitlin Landy，芝加哥大學 (University of Chicago)
- Valeria Belén López Cervantes，墨西哥國立自治大學 (Universidad Nacional Autónoma de México)
- Kenneth Lopez Perez，佛羅里達大學 (University of Florida)
- Guanyu Lu，西北大學 (Northwestern University)
- Andrés Merino-Restrepo，亞伯達大學 (University of Alberta)
- Racchana Ramamurthy，麥基爾大學 (McGill University)
- Alicia Robang，威爾康奈爾醫學院 (Weill Cornell Medicine)
- Humphrey Sam Samuel，埃默里大學 (Emory University)
- Nitesh Sanghai，曼尼托巴大學 (University of Manitoba)
- Yohei Tanifuji，慶應義塾大學 (Keio University)
- Vishal Yadav，賓夕法尼亞州立大學 (Pennsylvania State University)
這個為期兩週的項目，將讓學員深入了解 CAS 的內部運作，以及我們如何將科學知識轉化為協助創新組織的決策情報。 參與者將有機會在 2026 年於芝加哥舉行的 ACS 秋季會議上發表研究成果，並獲贈為期 3 年的 ACS 會籍。
來自曼尼托巴大學的 Nitesh Sanghai 說：「我很榮幸能與其他傑出的科學家一起加入 2026 年 CAS Future Leaders 大家庭。 此項目提供難能可貴的機會，讓我們建立強大人脈，學習成為更具人文關懷的領袖，並壯大由好奇心帶動的研究，從而推動科學發展，為人類生活帶來正面影響。」
除了親身活動外，CAS 還透過 CAS Future Leaders Top 100（CAS 全球未來領袖 100 強），為更多優秀科學家提供虛擬項目和職業支援。 培養具備專業技能與自信的科學領袖，是 CAS 致力於推動科學突破、改善人類生活這一使命的核心。
有關 2026 CAS Future Leaders 的更多詳情，請瀏覽 www.cas.org/about/futureleaders。
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