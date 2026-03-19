CAS annonce les CAS Future Leaders 2026

Le programme mondial permet à d'éminents scientifiques en début de carrière d'acquérir des compétences en matière de leadership afin de façonner l'avenir de la science.

COLUMBUS, Ohio, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society (ACS) spécialisée dans la gestion des connaissances scientifiques, a le plaisir d'annoncer les CAS Future Leaders™ 2026. Choisie parmi un groupe de candidats internationaux compétitifs, la nouvelle cohorte de scientifiques en début de carrière mène des recherches dans des domaines tels que l'informatique chimique, la biologie synthétique et la science des matériaux.

Les participants assisteront à des ateliers sur le leadership et le développement de carrière, se familiariseront avec le mentorat des chefs d'entreprise, participeront à des débats scientifiques et noueront des liens avec d'autres scientifiques pendant le programme en personne au mois d'août.

« Nous sommes fiers de soutenir les scientifiques en début de carrière qui souhaitent renforcer leurs compétences en matière de leadership et de communication. Le vif intérêt suscité par le programme de cette année reflète la valeur que les scientifiques accordent au développement de capacités qui amplifient leur impact dans leur domaine », déclare Peter Carlton, directeur du programme CAS Future Leaders.

Les CAS Future Leaders 2026 :

Jeanette A. Adjei, University of California, Merced





Ashton Aleman, Stanford University





Jusung An, University of Illinois at Urbana-Champaign





Juliana Rodriguez Antonio, Southern Methodist University





Lucas Attia, Massachusetts Institute of Technology





Alicia Battaglia, University of Toronto





Isabela Alves de Albuquerque Bessa, Universidade Federal Fluminense





Shinhyeong Choe, Korea Advanced Institute of Science and Technology





Marcel Roy Domalanta, North Dakota State University





Blaine Fiss, Dalhousie University





Adrián de la Fuente Ballesteros, Leuphana University





Anthony Griffin, University of Southern Mississippi





Ainoa Guinart Planellas, ETH Zürich





Tarisha Gupta, Indian Institute of Technology Gandhinagar





Anjali Gurajapu, California Institute of Technology





Hannah Holmes, Stanford University





Scarlet Hopkins, Griffith University





Maggie Horst, University of California, San Francisco





Nishu Kanwa, Radboud University





Daniel Krajovic, Massachusetts Institute of Technology





Kaitlin Landy, University of Chicago





Valeria Belén López Cervantes, Universidad Nacional Autónoma de México





Kenneth Lopez Perez, University of Florida





Guanyu Lu, Northwestern University





Andrés Merino-Restrepo, University of Alberta





Racchana Ramamurthy, McGill University





Alicia Robang, Weill Cornell Medicine





Humphrey Sam Samuel, Emory University





Nitesh Sanghai, University of Manitoba





Yohei Tanifuji, Keio University





Vishal Yadav, Pennsylvania State University

Le programme de deux semaines offrira aux participants un aperçu exclusif des opérations de CAS et de la manière dont l'organisation transforme les connaissances scientifiques en renseignements exploitables pour les organisations innovantes. Les participants auront l'occasion de présenter leur recherche lors de la conférence ACS Fall 2026 à Chicago, Illinois, et recevront une adhésion de trois ans à l'ACS.

« Je suis très honoré de rejoindre la classe 2026 des CAS Future Leaders aux côtés d'une cohorte extraordinaire de scientifiques. Ce programme est une occasion incroyable de nouer des liens puissants, de se développer en tant que leader humanisé et d'amplifier la recherche axée sur la curiosité qui fait avancer la science, créant ainsi un impact positif sur la vie humaine », déclare Nitesh Sanghai, University of Manitoba.

Au-delà des participants en personne, CAS offre un programme virtuel et un soutien de carrière à d'autres scientifiques exceptionnels par le biais de l'initiative CAS Future Leaders Top 100. La formation de leaders scientifiques compétents et confiants est au cœur de la mission de CAS, qui consiste à faire progresser les percées scientifiques qui améliorent la vie des gens.

Pour plus d'informations sur les CAS Future Leaders 2026, consultez le site www.cas.org/about/futureleaders.

À propos de CAS

CAS relie les connaissances scientifiques du monde entier afin d'accélérer les avancées qui améliorent la vie des gens. Nous donnons aux innovateurs mondiaux les moyens de progresser efficacement dans l'écosystème complexe des données d'aujourd'hui et de prendre des décisions en toute confiance à chaque phase du parcours d'innovation. Spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe élabore la plus grande collection mondiale de données scientifiques de référence, rigoureusement sélectionnées par des humains, et apporte des solutions, des services et des compétences essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels dans le domaine des brevets et les dirigeants d'entreprise de tous les secteurs comptent sur le CAS pour les aider à repérer des débouchés, à atténuer les risques et à exploiter les connaissances partagées afin de passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Connectez-vous avec nous à l'adresse suivante : cas.org.

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