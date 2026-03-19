CAS gibt die 2026 CAS Future Leaders bekannt

Globales Programm vermittelt herausragenden Wissenschaftlern am Anfang ihrer Karriere Führungskompetenzen, mit denen sie die Zukunft der Wissenschaft gestalten können

COLUMBUS, Ohio, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- CAS, ein Geschäftsbereich der American Chemical Society (ACS), der auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisiert ist, freut sich, die 2026 CAS Future Leaders™ bekannt zu geben. Die aus einem weltweit stark umkämpften Bewerberfeld ausgewählte neue Kohorte von Wissenschaftlern am Anfang ihrer Karriere forscht in Bereichen wie Cheminformatik, synthetischer Biologie sowie Materialwissenschaft.

Teilnehmer werden im Rahmen des Präsenzprogramms im August an Workshops zu Führung und Karriereentwicklung teilnehmen, von Branchenführern mehr über Mentoring erfahren, sich am wissenschaftlichen Austausch beteiligen sowie Kontakte zu anderen Wissenschaftlern knüpfen.

„Wir sind stolz darauf, Wissenschaftler am Anfang ihrer Karriere zu unterstützen, die ihre Führungs- und Kommunikationsfähigkeiten stärken möchten. Das große Interesse an dem diesjährigen Programm zeigt, welchen Wert Wissenschaftler darin sehen, Fähigkeiten zu entwickeln, die ihren Einfluss in ihren jeweiligen Fachgebieten verstärken", sagte Peter Carlton, Programmleiter der CAS Future Leaders.

Die 2026 CAS Future Leaders:

Jeanette A. Adjei, University of California, Merced





Ashton Aleman, Stanford University





Jusung An, University of Illinois at Urbana-Champaign





Juliana Rodriguez Antonio, Southern Methodist University





Lucas Attia, Massachusetts Institute of Technology





Alicia Battaglia, University of Toronto





Isabela Alves de Albuquerque Bessa, Universidade Federal Fluminense





Shinhyeong Choe, Korea Advanced Institute of Science and Technology





Marcel Roy Domalanta, North Dakota State University





Blaine Fiss, Dalhousie University





Adrián de la Fuente Ballesteros, Leuphana University





Anthony Griffin, University of Southern Mississippi





Ainoa Guinart Planellas, ETH Zürich





Tarisha Gupta, Indian Institute of Technology Gandhinagar





Anjali Gurajapu, California Institute of Technology





Hannah Holmes, Stanford University





Scarlet Hopkins, Griffith University





Maggie Horst, University of California, San Francisco





Nishu Kanwa, Radboud University





Daniel Krajovic, Massachusetts Institute of Technology





Kaitlin Landy, University of Chicago





Valeria Belén López Cervantes, Universidad Nacional Autónoma de México





Kenneth Lopez Perez, University of Florida





Guanyu Lu, Northwestern University





Andrés Merino-Restrepo, University of Alberta





Racchana Ramamurthy, McGill University





Alicia Robang, Weill Cornell Medicine





Humphrey Sam Samuel, Emory University





Nitesh Sanghai, University of Manitoba





Yohei Tanifuji, Keio University





Vishal Yadav, Pennsylvania State University

Das zweiwöchige Programm bietet den Teilnehmern exklusive Einblicke in die Arbeit von CAS und zeigt, wie die Organisation wissenschaftliches Wissen für innovative Unternehmen in handlungsrelevante Erkenntnisse umwandelt. Teilnehmer erhalten die Möglichkeit, ihre Forschung auf der ACS Fall 2026 Conference in Chicago, Illinois, vorzustellen, und bekommen eine dreijährige ACS-Mitgliedschaft.

„Ich fühle mich wirklich geehrt, gemeinsam mit einer außergewöhnlichen Gruppe von Wissenschaftlern in den Jahrgang 2026 der CAS Future Leaders aufgenommen zu werden. Dieses Programm ist eine großartige Gelegenheit, starke Verbindungen aufzubauen, als Führungskraft mit menschlichem Gespür zu wachsen sowie neugiergetriebene Forschung zu stärken, um die Wissenschaft voranzubringen und das Leben von Menschen positiv zu beeinflussen", sagte Nitesh Sanghai von der University of Manitoba.

Über die Teilnehmer des Präsenzprogramms hinaus bietet CAS im Rahmen der Initiative CAS Future Leaders Top 100 weiteren außergewöhnlichen Wissenschaftlern virtuelle Programminhalte und Unterstützung für ihre berufliche Entwicklung. Die Entwicklung qualifizierter und selbstbewusster wissenschaftlicher Führungskräfte ist ein zentraler Bestandteil der Mission von CAS, wissenschaftliche Durchbrüche voranzubringen, die das Leben verbessern.

Weitere Informationen zu den 2026 CAS Future Leaders finden Sie auf www.cas.org/about/futureleaders.

Informationen zu CAS

CAS vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir unterstützen Innovatoren weltweit dabei, sich effizient in der komplexen heutigen Datenlandschaft zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses fundierte Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement erstellt unser Team die weltweit größte maßgebliche Sammlung kuratierter wissenschaftlicher Daten und bietet unverzichtbare Informationslösungen, Dienste sowie Fachwissen. Wissenschaftler, Patentfachleute sowie Führungskräfte aus der Wirtschaft aus verschiedensten Branchen verlassen sich auf CAS, um Chancen zu erkennen, Risiken zu mindern und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist ein Geschäftsbereich der American Chemical Society. Kontaktieren Sie uns über cas.org.

Medienkontakt:

Joe Singh

Kommunikationsleiter auf Senior-Ebene

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2937331/CAS_Logo.jpg