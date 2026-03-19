CAS, 2026 퓨처 리더스 발표

글로벌 프로그램, 뛰어난 초기 경력 과학자들에게 과학의 미래를 형성할 리더십 역량 제공

콜럼버스, 오하이오, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 과학 지식 관리를 전문으로 하는 미국 화학회(American Chemical Society, ACS) 산하 기관 CAS가 2026 CAS 퓨처 리더스™(CAS Future Leaders™)를 발표했다. 전 세계 지원자 풀에서 경쟁을 거쳐 선발된 이번 신규 코호트의 초기 경력 과학자들은 화학정보학, 합성 생물학, 소재 과학 등 다양한 분야에서 연구를 수행하고 있다.

참가자들은 8월에 열리는 대면 프로그램 기간에 리더십 및 경력 개발 워크숍에 참석하고, 업계 리더들로부터 멘토십에 대해 배우며, 과학 담론에 참여하고, 동료 과학자들과 유대를 쌓게 된다.

CAS 퓨처 리더스 프로그램의 피터 칼턴(Peter Carlton) 디렉터는 "리더십과 커뮤니케이션 역량을 강화하고자 하는 초기 경력 과학자들을 지원하게 되어 자랑스럽다. 올해 프로그램에 대한 강력한 관심은 과학자들이 자신의 분야에서 영향력을 높이는 역량 개발에서 발견하는 가치를 반영한다"고 말했다.

2026 CAS 퓨처 리더스:

재닛 A. 애제이(Jeanette A. Adjei), 캘리포니아대학교 머세드





애슈턴 알레만 (Ashton Aleman), 스탠퍼드대학교





안주성 , 일리노이대학교 어바나-샴페인





훌리아나 로드리게스 안토니오 (Juliana Rodriguez Antonio), 서던 메소디스트 대학교





루카스 아티아 (Lucas Attia), 매사추세츠 공과대학교





앨리시아 바타글리아 (Alicia Battaglia), 토론토대학교





이사벨라 알베스 지 알부케르크 베사 (Isabela Alves de Albuquerque Bessa), 플루미넨시 연방대학교





최신형 , 한국과학기술원





마르셀 로이 도말란타 (Marcel Roy Domalanta), 노스다코타 주립대학교





블레인 피스 (Blaine Fiss), 댈하우지 대학교





아드리안 데 라 푸엔테 바예스테로스 (Adrián de la Fuente Ballesteros), 로이파나 대학교





앤서니 그리핀 (Anthony Griffin), 서던미시시피 대학교





아이노아 기나르트 플라넬라스 (Ainoa Guinart Planellas), 취리히연방공과대학교





타리샤 굽타 (Tarisha Gupta), 인도공과대학교 간디나가르





안잘리 구라자푸 (Anjali Gurajapu), 캘리포니아공과대학교





해나 홈스 (Hannah Holmes), 스탠퍼드대학교





스칼렛 홉킨스 (Scarlet Hopkins), 그리피스대학교





매기 호스트 (Maggie Horst), 캘리포니아대학교 샌프란시스코캠퍼스





니슈 칸와 (Nishu Kanwa), 라드바우드대학교





다니엘 크라요비치 (Daniel Krajovic), 매사추세츠 공과대학교





케이틀린 랜디 (Kaitlin Landy), 시카고대학교





발레리아 벨렌 로페스 세르반테스 (Valeria Belén López Cervantes), 멕시코국립자치대학교





케네스 로페스 페레스 (Kenneth Lopez Perez), 플로리다대학교





관위 루 (Guanyu Lu), 노스웨스턴대학교





안드레스 메리노 - 레스트레포 (Andrés Merino-Restrepo), 앨버타대학교





라흐차나 라마무르시 (Racchana Ramamurthy), 맥길대학교





앨리시아 로방 (Alicia Robang), 와일코넬의과대학





험프리 샘 새뮤얼 (Humphrey Sam Samuel), 에모리대학교





니테시 상하이 (Nitesh Sanghai), 매니토바대학교





다니후지 요헤이 (Yohei Tanifuji), 게이오대학교





비샬 야다브 (Vishal Yadav), 펜실베이니아 주립대학교

2주간의 프로그램은 참가자들에게 CAS 운영과 조직이 혁신적인 기관을 위한 실행 가능한 인텔리전스로 과학 지식을 전환하는 방식에 대한 독점적인 인사이트를 제공한다. 참가자들은 일리노이주 시카고에서 열리는 ACS 2026 가을 콘퍼런스에서 연구를 발표할 기회를 얻으며, 3년간의 ACS 회원권도 제공받는다.

매니토바대학교 니테시 상하이 씨는 "탁월한 과학자들로 구성된 코호트와 함께 2026 CAS 퓨처 리더스 클래스에 합류하게 되어 진심으로 영광스럽다. 이 프로그램은 강력한 인맥을 쌓고, 인간적인 리더로 성장하며, 과학을 발전시켜 인류의 삶에 긍정적인 영향을 미치는 호기심 기반 연구를 증폭시킬 수 있는 놀라운 기회"라고 말했다.

대면 참가자 외에도, CAS는 CAS 퓨처 리더스 상위 100(CAS Future Leaders Top 100) 이니셔티브를 통해 추가적인 뛰어난 과학자들에게 가상 프로그램 및 경력 지원을 제공한다. 숙련되고 자신감 있는 과학 리더를 양성하는 것은 삶을 향상시키는 과학적 혁신을 발전시키는 CAS 사명의 핵심이다.

2026 CAS 퓨처 리더스에 관한 자세한 내용은 www.cas.org/about/futureleaders에서 확인할 수 있다.

CAS 소개

CAS는 삶을 개선하는 혁신을 가속화하기 위해 전 세계 과학 지식을 연결한다. 글로벌 혁신가들이 오늘날의 복잡한 데이터 환경을 효율적으로 탐색하고 혁신 여정의 각 단계에서 자신 있는 의사결정을 내릴 수 있도록 지원한다. 과학 지식 관리 전문 기관으로서, 세계 최대의 인간이 큐레이팅한 과학 데이터 컬렉션을 구축하고 필수적인 정보 솔루션, 서비스, 전문성을 제공한다. 다양한 산업의 과학자, 특허 전문가, 비즈니스 리더들이 기회 발굴, 리스크 완화, 공유 지식 활용을 통해 영감에서 혁신으로 더 빠르게 나아갈 수 있도록 CAS에 의존하고 있다. CAS는 미국 화학회의 산하 기관이다. cas.org에서 CAS와 소통할 수 있다.

미디어 문의처:

조 싱(Joe Singh)

시니어 커뮤니케이션 매니저

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SOURCE CAS