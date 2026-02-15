Cboe 為羅素 2000 指數期權推出近 24 小時交易服務

現金結算的羅素 2000® 指數 (RUT) 期權，現已納入 Cboe 全球交易時段

Cboe 現已為 RUT、標普 500 指數及 Cboe 波動率指數期權，提供近乎每週 5 日、每日 24 小時的交易服務

2025 年，RUT 期權及 Cboe 全球交易時段的交易量雙雙創下歷史紀錄

芝加哥2026年2月15日 /美通社/ -- 全球頂尖的衍生產品與證券交易所網絡 Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE) 今天宣佈，羅素 2000 指數 (RUT) 及其每週期權 (RUTW) 已登陸 Cboe 期權交易所，提供近乎每週五日、每日 24 小時的將近全天候交易服務。

Cboe 將 RUT 期權納入其全球交易時段 (GTH) 後，歐洲及亞太區的投資者將能更有效地管理其美國小型股風險，並可在當地日間時段加以部署。 Cboe 的 GTH 同樣提供標普 500 指數 (SPX)、迷你 SPX (XSP) 及 Cboe 波動率指數 (VIX) 期權，該時段交易量在 2025 年創下紀錄，較 2024 年增長 27%。

投資者日益傾向採用現金結算的歐洲式期權來調整持倉和執行多元交易策略，市場對 RUT 期權的需求因此升至歷史新高。 RUT 期權的應用場景豐富多元，從散戶到機構投資者皆可藉其對沖風險、抒發市場觀點、創造收益，甚或操作零日到期 (0DTE) 倉位。 數據顯示，1 月 0DTE 交易已佔 RUT 期權總交易量的 23%，足見投資者對短期策略的需求正與日俱增。

Cboe 全球衍生產品主管 Rob Hocking 表示：「Cboe 一直致力擴大全球投資者進入美國市場的渠道，並賦予其所需要的靈活應變及工具，從容應對現今的市場環境。 在市場不明朗的環境下，參與者既要摸索前路，又想分散風險，同時亦看重指數期權的實用價值，這些因素導致羅素 2000 指數期權的需求持續強勁。 我們將近 24 小時的 RUT 交易與 SPX、VIX 期權服務互相結合，讓全球投資者無論在任何時區都能即時貫徹其交易策略。」

Interactive Brokers 行政總裁 Milan Galik 表示：「Interactive Brokers 致力為全球客戶拓展更多資產類別的交易時段，只要條件允許，我們便會盡快落實。 如今有 Cboe 等交易所為羅素 2000 指數期權提供每週 5 天、每天 24 小時的交易，我們的全球客戶便能全天候管理其小型股期權倉位，即時應對國際市場的風雲變幻。」

FTSE Russell 指數衍生產品解決方案總監 Shawn Creighton 表示：「Cboe 決定為羅素 2000 指數期權引入近乎 24 小時全天候交易，對全球投資者而言是意義重大的里程碑。 作為美國小型股的重要基準，羅素 2000 指數期權的服務升級，將為投資者帶來更加靈活的體驗，方便掌握不同時區湧現的投資機會。」

2 月 25 日下午 12:30（美國東部時間）， Cboe 將於舉辦網絡研討會，邀請 Cboe 衍生產品市場情報主管 Mandy Xu 及 FTSE Russell 產品管理總監 Catherine Yoshimoto 擔任主講。 討論內容將圍繞 RUT 交易時間延長、近期 RUT 期權交易趨勢，以及小型股表現與波動率的前景展望。 歡迎點擊此處登記，即可收取網絡研討會的報名詳情，以及 Cboe 衍生品的最新見解和分析。

RUT 及 RUTW 期權現時的交易時間為星期一至五，分為 Cboe 常規交易時段 (RTH)（上午 9:30 至下午 4:15，美國東部時間）、 全球交易時段 (GTH)（晚上 8:15 至上午 9:25，美國東部時間） 以及場外交易時段（下午 4:15 至下午 5:00，美國東部時間 ）。

有關 Cboe 全球交易時段的更多資訊，請瀏覽 Cboe 全球交易時段。

關於 Cboe Global Markets

Cboe Global Markets (Cboe: CBOE) 作為全球首屈一指的衍生產品與證券交易所網絡，致力為世界各地的投資者提供先進的交易、結算及投資解決方案。 Cboe 的業務橫跨北美、歐洲及亞太區，提供涵蓋股票、衍生產品及外匯 (FX) 等多種資產類別的交易解決方案及產品。 最重要的是，我們矢志建構值得信賴且共融的全球市場，助人人都能追求可持續的財務未來。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.cboe.com。

CBOE-OE

Cboe® 及 Cboe Global Markets® 均為 Cboe Exchange, Inc. 的註冊商標或服務標記。所有其他商標及服務標記則歸屬其各自擁有人。

期權交易涉及風險，不一定適合所有投資者。 在買賣期權前，投資者必須先獲取《標準化期權的特徵及風險》(ODD) 文件。 ODD 文件副本可向您的經紀商或 The Options Clearing Corporation 索取，地址為 125 S. Franklin Street, Suite 1200, Chicago, IL 60606。

Cboe Global Markets, Inc. 及其附屬公司不會推薦任何證券、期貨、投資、第三方產品或服務，亦不對其潛在收益作出任何陳述或保證。 Cboe Global Markets, Inc. 與標普及本新聞稿提及的任何第三方網站概無關聯。 投資者應就其證券、期貨買賣及投資操作，自行進行盡職審查。 本新聞稿的內容僅反映截至發佈日期的情况。 Cboe Global Markets, Inc. 明確表示，概不承擔更新本文資訊的任何責任。

本公告中的任何內容均不應被視為在根據該司法管轄區法律要約或要約邀請屬非法的任何司法管轄區內，購買任何證券或期貨的要約邀請或出售任何證券或期貨的要約。 本通訊內容並不構成任何稅務、法律或投資意見，亦非買賣任何證券、期貨或其他金融產品的建議。 投資者必須就有關個人具體情況，諮詢其稅務顧問或法律顧問的意見。

Cboe Global Markets, Inc. 及其附屬公司不作任何明示或暗示的保證，包括但不限於對適銷性、特定用途的適用性、準確性、完整性或及時性的任何保證，對本文所述產品和服務接收者將獲得的結果的保證，或對本新聞稿中提及的指數追蹤其各自證券整體表現、或本新聞稿中提及的指數或其各自證券任何子集的表現的能力的保證，並且不對任何不準確、錯誤承擔任何責任。 Cboe Global Markets, Inc. 及其附屬公司並無計算、編製或釐定構成本新聞稿中提及的第三方指數的證券的成分或權重，並且不對本新聞稿中所提及任何指數的任何不準確或錯誤承擔任何責任。

交易本文提及的任何 Cboe 公司產品，均存在重大風險。 市場參與者在交易此等產品前，務必細閱載於 https://www.cboe.com/us_disclaimers/ 的披露及免責聲明。

前瞻性資訊警示聲明

本新聞稿包含經修訂的《1995 年私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述，該等陳述涉及多項風險和不確定性。 此等陳述可通過前瞻性詞彙識別，包括「可能」、「或許」、「應該」、「預期」、「計劃」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」或「繼續」等，以及其否定形式或其他類似用語。 凡表述我們對未來的期望、假設或預測，而非單純陳述歷史事實者，皆屬前瞻性陳述。 此等前瞻性陳述受制於與我們相關的已知及未知風險、不確定性及假設，當中可能包括基於我們的增長策略及業務預期趨勢而作出的未來財務表現預測。 此等陳述僅為基於我們現時對未來事件的預期及預測而作出的推斷。 多項重要因素可能導致我們的實際業績、活動水平、表現或成就，與前瞻性陳述所明示或暗示的內容存在重大差異。

我們身處的營商環境競爭激烈、瞬息萬變。 新的風險和不確定性時有出現，我們不可能預測所有風險和不確定性，也無法評估所有因素對我方業務的影響，或任何因素（或因素組合）可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載內容產生重大差異的程度。

可能導致實際結果存在差異的一些因素包括：喪失獨家上市和交易某些指數期權和期貨產品的權利；經濟、政治和市場狀況；遵守法律和監管義務；價格和新產品及服務的競爭以及我們行業的整合；交易或結算量、市場數據費用的減少或我們交易所交易產品組合的轉變；立法或監管變更或稅制變更；我們保護系統和通訊網絡免受安全漏洞和入侵的能力；我們吸引和留住熟練管理層及其他人員的能力；國內外實體日益激烈的競爭；我們對第三方的業務及營運依賴及承受的風險；影響我們及其他適用指數質量和完整性的因素；我們有效管理全球營運、增長、策略收購、縮減、剝離或聯盟的能力；我們所用產品和服務的成本增加；我們在不侵犯他人知識產權的情況下經營業務的能力以及與保護我們知識產權相關的成本；我們將與營運結算所相關的風險（包括我們的信用、流動性、市場、投資、交易對手和違約風險）降至最低的能力；我們容納交易和結算量及交易流量（包括顯著增長）而系統不發生故障或性能下降的能力；使用我們市場或我們產品或我們為其結算交易的人員的不當行為；我們使用開源軟件代碼面臨的挑戰；我們履行合規義務的能力，包括管理我們的業務利益和監管責任；失去主要客戶或主要客戶的交易或結算量大幅減少；聲譽受損；我們的合規和風險管理方法有效監控和管理我們風險的能力；債務義務施加的限制以及我們償還或再融資債務義務的能力；我們維持投資級信用評級的能力；我們的商譽、長期資產、投資或無形資產減值；我們估計和預期的準確性；以及訴訟風險和其他負債。 若想進一步了解可能導致我們實際業績出現差異的因素，請參閱我們向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的文件，包括截至 2024 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表格年度報告，以及不時向 SEC 提交的其他文件。

除了法律規定外，我們明確表示概不承擔因新資料、未來事件或其他原因而更新任何前瞻性陳述的責任。 謹此提醒讀者，切勿過分依賴此等只代表截至本文件日期情況的前瞻性陳述。

SOURCE Cboe Global Markets, Inc.