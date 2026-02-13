Cboe、Russell 2000指数オプションのほぼ24時間取引を開始

現金決済型Russell 2000®指数（RUT）オプションがCboeのグローバル取引時間帯で取引可能に

CboeはRUT、S&P 500指数、Cboeボラティリティ指数オプションで24時間×週5日の取引を提供

RUTオプションとCboeのグローバル取引時間帯は、2025年に過去最高の取引高を記録

シカゴ, 2026年2月14日 /PRNewswire/ -- 世界をリードするデリバティブおよび証券取引所ネットワークであるCboe Global Markets, Inc.（Cboe: CBOE）は本日、Russell 2000指数（RUT）およびRussell 2000指数ウィークリー（RUTW）オプションが、Cboeオプション取引所で週5日、1日あたり約24時間取引可能になったことを発表しました。

Cboeのグローバル取引時間帯（GTH）セッションにRUTオプションが追加されたことで、欧州およびアジア太平洋地域の投資家は、米国小型株へのエクスポージャーをより適切に管理し、現地の日中時間帯に取引できるようになります。Cboeは、GTHセッション中にS&P 500指数（SPX）、Mini-SPX（XSP）、Cboeボラティリティ指数（VIX）オプションも提供しており、2025年には過去最高の取引高を記録し、2024年と比較して27%増加しました。

投資家が現金決済型のヨーロピアンスタイルオプションにますます注目し、ポジション管理や幅広い取引戦略の実行を行う中、RUTオプションは記録的な需要を見せました。個人投資家および機関投資家は通常、RUTオプションをヘッジや市場見解の表明、利回り獲得、または満期日当日（0DTE）ポジションの構築に活用しています。1月には、0DTE取引がRUTオプション全体の活動の23%を占め、短期戦略に対する投資家の需要が高まっていることを反映しています。

Cboeのグローバルデリバティブ責任者であるRob Hockingは次のように述べています。「Cboeは、米国市場へのグローバルアクセスを拡大し、投資家が今日の市場環境を管理するために必要な柔軟性とツールを提供する取り組みを揺るぎなく続けています。市場参加者が不確実性に対応し、エクスポージャーの多様化を図り、インデックスオプションが提供できる有用性を求める中、Russell 2000指数オプションへの需要は高い水準を維持しています。SPXおよびVIXオプションとともに、ほぼ24時間体制のRUT取引を提供することで、世界中の投資家はタイムゾーンに関係なく、リアルタイムで戦略を実行できるようになります。」

Interactive Brokersの最高経営責任者であるMilan Galikは次のように述べています。「Interactive Brokersは、グローバルな顧客に提供する幅広い資産クラスの取引時間を、可能な限り早く、また可能な場所であればどこでも拡大することに取り組んでいます。Cboeなどの取引所がRussell 2000指数オプションの24時間×週5日の取引を可能にすることで、世界中の当社の顧客は、小型株オプションのポジションを24時間管理し、国際市場の動向にリアルタイムで対応できるようになります。」

FTSE Russellのインデックス・デリバティブ・ソリューション・ディレクターであるShawn Creightonは次のように述べています。「CboeがRussell 2000指数オプションのほぼ24時間体制の取引を導入する決定は、グローバル投資家にとって重要なマイルストーンです。米国小型株の主要ベンチマークとして、Russell 2000指数オプションの拡大により、投資家はタイムゾーンを越えて機会を捉えるための柔軟性が向上します。」

2月25日午後12時30分（米国東部時間）に、CboeはCboeのデリバティブ市場インテリジェンス責任者であるMandy Xu氏と、FTSE RussellのプロダクトマネジメントディレクターであるCatherine Yoshimoto氏を招き、ウェビナーを開催します。このディスカッションでは、RUT取引時間の拡大、最近のRUTオプション取引トレンド、小型株のパフォーマンスとボラティリティの見通しについて取り上げます。ウェビナー登録の詳細とCboeデリバティブに関する追加の洞察や分析を受け取るには、こちらからサインアップしてください。

RUTおよびRUTWオプションは現在、月曜日から金曜日まで、Cboeの通常取引時間帯（RTH）（午前9時30分～午後4時15分（米国東部時間））、グローバル取引時間帯（GTH）（午後8時15分～午前9時25分（米国東部時間））、およびカーブ取引時間帯（午後4時15分～午後5時（米国東部時間））に取引されています。

Cboeのグローバル取引時間帯の詳細については、Cboe Global Trading Hoursをご覧ください。

Cboe Global Marketsについて

Cboe Global Markets（Cboe: CBOE）は、世界をリードするデリバティブおよび証券取引所ネットワークであり、世界中の人々に最先端の取引、清算、投資ソリューションを提供しています。Cboeは、北米、欧州、アジア太平洋地域で、株式、デリバティブ、FXを含む複数の資産クラスにおける取引ソリューションと商品を提供しています。何よりも、私たちは人々が持続可能な金融の未来を追求できる、信頼できる包括的なグローバル市場を構築することに取り組んでいます。詳しくはwww.cboe.comをご覧ください。

Cboe® および Cboe Global Markets®は、Cboe Exchange, Inc.の登録商標またはサービスマークです。その他の商標およびサービスマークは、各所有者に帰属します。

