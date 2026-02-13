시보, 러셀 2000 지수 옵션 사실상24시간 거래 개시

현금결제 방식 러셀 2000® 지수(RUT) 옵션, 시보 글로벌 거래 시간에 거래 가능

RUT, S&P 500 지수, 시보 변동성 지수 옵션 대상 사실상 주 5일 24시간 거래 체제 구축

RUT 옵션과 시보 글로벌 거래 시간, 2025년 사상 최대 거래량 기록

시카고, 2026년 2월 13일 /PRNewswire/ -- 세계 최대 파생상품 증권 거래소 네트워크 시보 글로벌 마켓(Cboe Global Markets, Inc.)(Cboe: CBOE)이 러셀 2000 지수(Russell 2000 Index , RUT) 옵션과 러셀 2000 지수 위클리(Russell 2000 Index Weeklys, RUTW) 옵션에 대해 시보 옵션거래소(Cboe Options Exchange)에서 사실상 주 5일 24시간 거래를 시작한다고 2월 12일 발표했다.

RUT 옵션이 시보 글로벌 거래 시간(Global Trading Hours, GTH) 세션에 추가되면서 유럽과 아시아태평양 지역 투자자들은 미국 소형주 익스포저를 더 효율적으로 관리하고 자국 주간 시간대에 거래할 수 있게 됐다. 시보는 GTH 세션에서 S&P 500 지수(SPX), 미니-SPX(Mini-SPX, XSP), 시보 변동성 지수(Cboe Volatility Index, VIX) 옵션도 제공하고 있다. 이 세션은 2025년 거래량이 전년 대비 27% 증가하며 사상 최고치를 기록했다.

RUT 옵션은 투자자들이 포지션 관리와 다양한 거래 전략 실행을 위해 현금결제 방식의 유럽식 옵션으로 점점 더 눈을 돌리면서 기록적인 수요를 기록했다. 개인 및 기관 투자자들은 일반적으로 RUT 옵션을 통해 헤지 또는 시장 전망 표시, 수익 창출, 당일 만기(0DTE) 포지션 실행 등에 나선다. 1월 기준 0DTE 거래는 전체 RUT 옵션 거래 활동의 23%를 차지해 단기 전략에 대한 투자자 수요 확대를 반영했다.

롭 호킹(Rob Hocking) 시보 글로벌 파생상품 부문 총괄 책임자는 "시보는 미국 시장에 대한 글로벌 접근성을 확대하고, 요즘과 같은 시장 환경에서 투자자들에게 필요한 유연성과 도구를 제공하기 위해 지속적으로 노력하고 있다"며 "시장 참여자들이 불확실성 속에서 포트폴리오를 다각화하고 지수 옵션의 효용성을 활용하고자 하면서 러셀 2000 지수 옵션에 대한 수요는 여전히 높은 수준을 유지했다. SPX 및 VIX 옵션과 함께 RUT 옵션에 대해 사실상 24시간 거래가 가능해지면서 글로벌 투자자들은 시간대에 관계없이 실시간으로 전략을 실행할 수 있게 됐다"고 말했다.

밀란 갈릭(Milan Galik) 인터랙티브 브로커스(Interactive Brokers) 최고경영자는 "인터랙티브 브로커스는 글로벌 고객에게 제공하는 각종 자산군에 대해 가능한 한 빠르고 광범위하게 거래 시간을 확대하는 데 주력하고 있다"며 "시보와 같은 거래소에서 러셀 2000 지수 옵션에 대해 주 5일 24시간 거래가 가능해지면서 전 세계 고객들은 소형주 옵션 포지션을 상시 관리하고 국제 시장 변동에 실시간으로 대응할 수 있게 됐다"고 말했다.

숀 크레이튼(Shawn Creighton) FTSE 러셀(FTSE Russell) 지수 파생상품 솔루션 총괄 디렉터는 "러셀 2000 지수 옵션에 대해 사실상 24시간 거래를 도입한 시보의 결정은 글로벌 투자자들에게 중요한 이정표"라며 "미국 소형주를 대표하는 핵심 벤치마크인 러셀 2000 지수 옵션의 거래 시간 확대로 투자자들은 시간대를 넘나들며 유연하게 기회를 포착할 수 있게 됐다"고 밝혔다.

시보는 2월 25일 동부시간 기준 오후 12시 30분에 웨비나를 개최할 예정이다. 이번 웨비나에는 맨디 쉬(Mandy Xu) 시보 파생상품 시장 인텔리전스 총괄과 캐서린 요시모토(Catherine Yoshimoto) FTSE 러셀 제품관리 디렉터가 함께 한다. 토론에서는 RUT 거래 시간 확대, 최근 RUT 옵션 거래 동향, 소형주 수익률 및 변동성 전망 등을 다룰 예정이다. 여기서 신청하면 웨비나 등록 정보와 추가 파생상품 인사이트 및 분석 자료를 받아볼 수 있다.

현재 RUT 옵션과 RUTW 옵션은 월요일부터 금요일일까지 시보 정규 거래 시간(Regular Trading Hours, RTH, 동부시 오전 9시 30분~오후 4시 15분), 글로벌 거래 시간(Global Trading Hours, GTH, 동부시 오후 8시 15분~익일 오전 9시 25분), 커브 거래 시간(Curb Trading Hours, 동부시 오후 4시 15분~오후 5시)에 거래된다.

시보 글로벌 거래 시간에 대한 자세한 내용은 시보 글로벌 거래 시간에서 확인할 수 있다.

시보 글로벌 마켓 소개 시보 글로벌 마켓(Cboe: CBOE)은 세계 최대 파생상품 및 증권 거래소 네트워크로, 전 세계 투자자에게 최첨단 거래, 청산 및 투자 솔루션을 제공한다. 시보는 북미, 유럽, 아시아태평양 지역에서 주식, 파생상품, 외환(FX) 등 다양한 자산군에 대한 거래 솔루션과 상품을 제공하고 있다. 시보는 신뢰할 수 있고 포용적인 글로벌 시장을 구축해 사람들이 지속 가능한 금융 미래를 추구할 수 있도록 지원하는 데 전념하고 있다. 자세한 내용은 www.cboe.com에서 확인할 수 있다.

Cboe 미디어 문의처

Cboe 애널리스트 문의처 안젤라 투(Angela Tu) 팀 케이브(Tim Cave)

케네스 힐(Kenneth Hill), CFA +1-646-856-8734 +44 (0) 7593-506-719

+1-312-786-7559 [email protected] [email protected]

[email protected]

CBOE-OE

시보®와 시보 글로벌 마켓®은 시보거래소(Cboe Exchange, Inc.)의 등록 상표 또는 서비스 마크다. 그 외 상표와 서비스 마크는 모두 해당 소유자의 자산이다.

옵션 거래에는 위험이 수반되며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수도 있다. 옵션을 매수하거나 매도하기 전에 투자자는 표준화 옵션의 특성 및 위험(Characteristics and Risks of Standardized Options, ODD) 문서를 수령해야 한다. ODD 사본은 증권사 또는 옵션청산공사(The Options Clearing Corporation, 125 S. Franklin Street, Suite 1200, Chicago, IL 60606)에서 받을 수 있다.

시보 글로벌 마켓과 그 계열사는 어떠한 증권, 선물, 투자 또는 제3자 상품·서비스의 잠재적 이익에 대해 권고하거나 진술하지 않는다. 시보 글로벌 마켓은 본 보도자료에 언급된 제3자 사이트 또는 S&P와 제휴 관계에 있지 않다. 투자자는 자신의 증권, 선물 및 투자 활동에 대해 독자적인 실사를 수행해야 한다. 본 보도자료는 작성일 현재의 정보만을 반영하며, 시보 글로벌 마켓은 이에 대한 업데이트 의무를 부인한다.

본 발표 내용은 해당 관할지역 법률에 따라 불법이 되는 경우 어떠한 증권 또는 선물의 매수 권유나 매도 제안으로 간주되어서는 안 된다. 또한 본 자료는 세무, 법률 또는 투자 자문이나 특정 금융상품의 매수·매도 권고를 구성하지 않는다. 투자자는 자신의 상황에 대한 조언을 위해 세무 전문가 또는 법률 고문과 상담해야 한다.

시보 글로벌 마켓과 그 계열사는 상품성, 특정 목적에의 적합성, 정확성, 완전성, 적시성에 대한 보증을 포함하되 이에 한정되지 않는 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증도 제공하지 않는다. 또한 본 자료에 언급된 지수가 해당 증권의 성과를 추적하는 능력에 대해서도 어떠한 책임을 지지 않는다. 제3자 지수의 구성 종목 및 비중은 시보 글로벌 마켓과 그 계열사는 가 산정 또는 결정하지 않았으며, 관련 오류나 부정확성에 대해 책임을 지지 않는다.

본 자료에서 논의된 Cboe 상품과 관련해 중요한 위험 요소가 존재한다. 거래에 참여하기 전에 시장 참여자는 https://www.cboe.com/us_disclaimers/에서 공시 및 면책 사항을 신중히 검토해야 한다.

미래예측정보에 관한 주의사항

본 보도자료에는 1995년 제정된 미국 민간증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)의 의미 내에서 다양한 위험과 불확실성을 수반하는 미래예측진술이 포함되어 있다. '할 수 있다', '할 수도 있다', '해야 한다', '기대한다', '계획하고 있다', '예상한다', '믿고 있다', '추정한다', '예측한다', '잠재적인' 또는 '계속하다'와 이들 표현의 부정형 또는 유사한 표현이 이 같은 미래예측진술을 표시하는 데 사용될 수 있다. 과거 사실에 대한 진술을 제외하고, 미래에 대한 당사의 기대, 가정 또는 전망을 반영하는 모든 진술은 미래예측진술에 해당한다. 이 미래예측진술은 당사에 대한 알려진 또는 알려지지 않은 위험, 불확실성 및 가정의 영향을 받으며, 당사의 성장 전략과 예상되는 사업 동향을 기반으로 한 향후 재무성과 전망 등을 포함할 수도 있다. 이 진술은 현재의 기대와 미래 사건에 대한 전망에 근거한 예측에 불과하다. 실제 결과, 활동 수준, 성과 또는 달성 수준은 미래예측진술에 명시되거나 암시된 내용과 중대하게 달라질 수 있다.

당사는 매우 경쟁적이고 빠르게 변화하는 환경에서 사업을 영위하고 있다. 새로운 위험과 불확실성은 수시로 발생하며, 모든 위험과 불확실성을 예측하는 것은 불가능하다. 또한 모든 요인이 당사 사업에 미치는 영향이나, 특정 요인 또는 복합적인 요인이 미래예측진술에 포함된 내용과 실제 결과 간에 중대한 차이를 초래할 가능성을 평가하는 것 역시 불가능하다.

실제 결과가 달라질 수 있는 요인으로는 특정 지수 옵션 및 선물 상품을 독점 상장 및 거래할 권리의 상실, 경제, 정치 및 시장 여건, 법률 및 규제 의무 준수, 가격 경쟁 및 신상품, 신서비스 경쟁과 업계 내 통합, 거래 또는 청산 물량 감소, 시장 데이터 수수료 감소 또는 거래 상품 구성의 변화, 입법 또는 규제 변화나 세제 변경, 보안 취약점 및 침해로부터 시스템 및 통신 네트워크를 보호할 수 있는 능력, 숙련된 경영진 및 인력을 유치 및 유지할 수 있는 능력, 국내외 기업과의 경쟁 심화, 제3자에 대한 사업 및 운영상 의존과 이에 따른 위험 노출, 당사 및 관련 지수의 품질과 무결성에 영향을 미치는 요인, 글로벌 운영, 성장, 전략적 인수, 사업 정리, 자산 매각 또는 제휴를 효과적으로 관리할 수 있는 능력, 사용 중인 상품 및 서비스 비용의 증가, 타인의 지식재산권을 침해하지 않고 사업을 운영할 수 있는 능력 및 당사의 지식재산권 보호와 관련된 비용, 당사의 청산기관 운영과 관련된 신용, 유동성, 시장, 투자, 거래상대방 및 채무불이행 위험 등을 포함한 각종 위험을 최소화할 수 있는 능력, 시스템 성능 저하나 장애 없이 거래 및 청산 물량과 거래 트래픽(대규모 증가 포함)을 수용할 수 있는 능력, 당사 시장 또는 상품을 이용하는 자 또는 당사가 청산을 수행하는 자의 부정행위, 오픈소스 소프트웨어 코드 사용과 관련된 문제, 사업 이해관계와 규제상 책임을 포함한 준법 의무를 이행할 수 있는 능력, 주요 고객의 상실 또는 주요 고객의 거래 및 청산 물량의 상당한 감소, 평판 훼손, 준법 및 리스크 관리 체계가 위험을 효과적으로 모니터링하고 관리할 수 있는 능력, 채무 계약상 제한 및 채무 상환 또는 차환 능력, 투자적격 신용등급 유지 능력, 영업권, 장기자산, 투자자산 또는 무형자산의 손상, 추정 및 전망의 정확성. 소송 위험 및 기타 책임 등이 있다. 실제 결과에 영향을 미칠 수 있는 요인에 대해 더 상세한 정보는 2024년 12월 31일로 종료된 회계연도에 대한 폼 10-K 연례보고서(Annual Report on Form 10-K )를 포함해 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 서류에서 확인할 수 있다.

당사는 법률상 요구되는 경우를 제외하고, 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타 사유로 인해 어떠한 미래예측진술도 업데이트할 의무를 부담하지 않으며 이를 명시적으로 부인한다. 독자는 본 보도자료 작성일 현재 기준으로만 유효한 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 유의해야 한다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/622233/Cboe_GM_New_Logo.jpg

SOURCE Cboe Global Markets, Inc.