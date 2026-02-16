Una celebración global para la comunidad china del mundo: la gala "Festival de Primavera 2026" de CCTV-4

CCTV4

Feb 16, 2026, 04:50 ET

PEKÍN, 16 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Para celebrar el inicio del Año del Caballo, China Media Group transmitirá una gala especial que celebra la creciente influencia global del Año Nuevo Chino y la cultura del país. Producida por el Centro de Programación Global en Chino de CMG, "Festival de Primavera 2026: Una Celebración Mundial" se emitirá el primer día del Año Nuevo Lunar por CCTV-4.

Con una mezcla de canciones sentimentales y animadas, como "Flores de la Fortuna", "El Caballo de Bronce al Galope" y "Qilin", y actuaciones innovadoras y tradicionales como "Taiji para Todos", un fragmento de la Ópera de Pekín, "Monte Dingjun", y la diafonía "Pinturas Dentro de las Palabras", la gala ofrecerá una vibrante y colorida fiesta de la cultura china. También contará con la participación de chinos residentes en el extranjero, en Estados Unidos, Europa, Australia y otros lugares, quienes compartirán sus historias y actuarán. El final de la noche, compuesto por las canciones "Siempre Pensando en Mí" y "Por Favor, Vuelve a Casa", será un emotivo recordatorio de los estrechos lazos que unen a los chinos, dondequiera que se encuentren en el mundo.

Una gala llena de sentimiento nacional, el "Festival de Primavera 2026: Una celebración mundial", que llegará a través de los océanos, unirá a la comunidad china global.

"Festival de Primavera 2026: Una celebración mundial" se transmitirá el 17 de febrero a las 7:30 p.m. (hora de Pekín), por CCTV-4.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904351/A_Global_Celebration_for_the_World_s_Chinese_Community_The_CCTV_4__Festival_of_Spring_2026__Gala.jpg

