Eine globale Feier für die chinesische Gemeinschaft in der Welt: Die CCTV-4-Gala "Frühlingsfest 2026"

News provided by

CCTV4

Feb 15, 2026, 04:04 ET

BEIJING, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Beginns des Jahres des Pferdes wird die China Media Group eine spezielle Gala ausstrahlen, die den wachsenden globalen Einfluss des chinesischen Neujahrs und die Kultur des Landes feiert. Produziert von CMG's Chinese Language Global Programming Center, "Festival of Spring 2026": A Worldwide Celebration" wird am ersten Tag des chinesischen Neujahrsfestes auf CCTV-4 ausgestrahlt.

Continue Reading
A Global Celebration for the World’s Chinese Community The CCTV-4 “Festival of Spring 2026” Gala
A Global Celebration for the World’s Chinese Community The CCTV-4 “Festival of Spring 2026” Gala

Mit einer Mischung aus gefühlvollen und beschwingten Liedern wie "Flowers of Fortune", "The Bronze Galloping Horse" und "Qilin" sowie innovativen und traditionellen Darbietungen wie "Taiji for All", dem Peking-Oper-Ausschnitt "Mount Dingjun" und dem Crosstalk "Paintings Within Words" bietet die Gala ein farbenprächtiges Fest der chinesischen Kultur. Auch Chinesen   , die im Ausland in den USA, Europa, Australien und anderswo leben, werden ihre Geschichten erzählen und auftreten. Das Finale des Abends, das aus den Liedern "Always Thinking of Me" und "Please Come Home" besteht, wird eine herzliche Erinnerung an die enge Verbundenheit der Chinesen sein, wo auch immer auf der Welt sie sich befinden mögen.

Das Festival des Frühlings 2026" ist eine Gala, die von nationalen Stimmungen geprägt ist: A Worldwide Celebration" wird über die globale chinesische Gemeinschaft über die Ozeane hinweg zusammenführen.

"Frühlingsfest 2026: A Worldwide Celebration" wird am 17. Februar um 19:30 Uhr (Pekinger Zeit) auf CCTV-4 ausgestrahlt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904351/A_Global_Celebration_for_the_World_s_Chinese_Community_The_CCTV_4__Festival_of_Spring_2026__Gala.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Una celebración global para la comunidad china del mundo: la gala "Festival de Primavera 2026" de CCTV-4

Una celebración global para la comunidad china del mundo: la gala "Festival de Primavera 2026" de CCTV-4

Para celebrar el inicio del Año del Caballo, China Media Group transmitirá una gala especial que celebra la creciente influencia global del Año Nuevo ...
Une célébration mondiale pour la communauté chinoise du monde entier : Le gala "Festival du printemps 2026" de CCTV-4

Une célébration mondiale pour la communauté chinoise du monde entier : Le gala "Festival du printemps 2026" de CCTV-4

Pour marquer le début de l'année du cheval, China Media Group diffusera un gala spécial célébrant l'influence mondiale croissante du Nouvel An...
More Releases From This Source

Explore

Television

Television

Film and Motion Picture

Film and Motion Picture

Music

Music

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics