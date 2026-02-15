Eine globale Feier für die chinesische Gemeinschaft in der Welt: Die CCTV-4-Gala "Frühlingsfest 2026"

BEIJING, 15. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Anlässlich des Beginns des Jahres des Pferdes wird die China Media Group eine spezielle Gala ausstrahlen, die den wachsenden globalen Einfluss des chinesischen Neujahrs und die Kultur des Landes feiert. Produziert von CMG's Chinese Language Global Programming Center, "Festival of Spring 2026": A Worldwide Celebration" wird am ersten Tag des chinesischen Neujahrsfestes auf CCTV-4 ausgestrahlt.

A Global Celebration for the World’s Chinese Community The CCTV-4 “Festival of Spring 2026” Gala

Mit einer Mischung aus gefühlvollen und beschwingten Liedern wie "Flowers of Fortune", "The Bronze Galloping Horse" und "Qilin" sowie innovativen und traditionellen Darbietungen wie "Taiji for All", dem Peking-Oper-Ausschnitt "Mount Dingjun" und dem Crosstalk "Paintings Within Words" bietet die Gala ein farbenprächtiges Fest der chinesischen Kultur. Auch Chinesen , die im Ausland in den USA, Europa, Australien und anderswo leben, werden ihre Geschichten erzählen und auftreten. Das Finale des Abends, das aus den Liedern "Always Thinking of Me" und "Please Come Home" besteht, wird eine herzliche Erinnerung an die enge Verbundenheit der Chinesen sein, wo auch immer auf der Welt sie sich befinden mögen.

Das Festival des Frühlings 2026" ist eine Gala, die von nationalen Stimmungen geprägt ist: A Worldwide Celebration" wird über die globale chinesische Gemeinschaft über die Ozeane hinweg zusammenführen.

"Frühlingsfest 2026: A Worldwide Celebration" wird am 17. Februar um 19:30 Uhr (Pekinger Zeit) auf CCTV-4 ausgestrahlt.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2904351/A_Global_Celebration_for_the_World_s_Chinese_Community_The_CCTV_4__Festival_of_Spring_2026__Gala.jpg