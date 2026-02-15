Une célébration mondiale pour la communauté chinoise du monde entier : Le gala "Festival du printemps 2026" de CCTV-4

BEIJING, 15 février 2026 /PRNewswire/ -- Pour marquer le début de l'année du cheval, China Media Group diffusera un gala spécial célébrant l'influence mondiale croissante du Nouvel An chinois et de la culture du pays. Produit par le Centre de programmation mondiale en langue chinoise de CMG, "Festival of Spring 2026" : A Worldwide Celebration" sera diffusé le premier jour du Nouvel An lunaire, sur CCTV-4.

A Global Celebration for the World’s Chinese Community The CCTV-4 “Festival of Spring 2026” Gala

Mélange de chansons sentimentales et entraînantes, dont "Flowers of Fortune", "The Bronze Galloping Horse" et "Qilin", et de numéros innovants et traditionnels, dont "Taiji for All", un extrait de l'opéra de Pékin "Mount Dingjun" et le crosstalk "Paintings Within Words", le gala offrira un festin vibrant et coloré de la culture chinoise. Elle accueillera également des Chinois vivant à l'étranger, aux États-Unis, en Europe, en Australie et ailleurs, qui raconteront leur histoire et se produiront. Le final de la soirée, composé des chansons "Always Thinking of Me" et "Please Come Home", rappellera avec émotion les liens étroits qui unissent les Chinois, où qu'ils se trouvent dans le monde.

Un gala empreint d'un sentiment national, le "Festival du printemps 2026" : Une célébration mondiale" permettra, en atteignant par-delà les océans, de rassembler la communauté chinoise mondiale.

"Festival du printemps 2026 : Une célébration mondiale" sera diffusée le 17 février à 19h30 (heure de Pékin) sur CCTV-4.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2904351/A_Global_Celebration_for_the_World_s_Chinese_Community_The_CCTV_4__Festival_of_Spring_2026__Gala.jpg