Cell Impact 將向領先汽車製造商交付成型工具

新聞提供者

Cell Impact AB

10 12月, 2025, 13:10 CST

瑞典卡爾斯庫加2025年12月10日 /美通社/ -- Cell Impact 已與一家領先的亞洲汽車製造商簽署協議，負責生產並交付一套用於製造流場板的成型工具。該訂單價值 150 萬瑞典克朗，預計於 2026 年第一季交付。

該汽車製造商與 Cell Impact 透過多個客戶項目已合作多年，此次最新協議乃建基於過往成功的合作成果。

Cell Impact 行政總裁 Daniel Vallin 表示：「每一個成功的項目都讓我們距離連續生產更近一步。客戶將利用該工具製造完整的流場板，以測試及驗證圖案設計和生產質素。」

該訂單對 Cell Impact 本年度的收益影響有限，但在戰略上具有重要意義，因為這推動雙方的合作更接近客戶端的全面投產。

關於 Cell Impact
Cell Impact AB (publ) 是燃料電池和電解器製造商的高階流板全球供應商。該公司開發了獨特的 Cell Impact Forming™ 高速成形方法，並已獲得專利。這方法較傳統成形方法，更具可擴展性與成本效益。Cell Impact Forming™ 是一種環保成型技術，不消耗水，也幾乎不耗電。
Cell Impact 已於 Nasdaq First North Growth Market 上市，FNCA Sweden AB 是該公司的認證顧問 (CA)。

