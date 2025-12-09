Cell Impact liefert Werkzeug an führenden Automobilhersteller

Cell Impact AB

Dec 09, 2025, 17:22 ET

KARLSKOGA, Schweden, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Cell Impact hat mit einem führenden asiatischen Automobilhersteller einen Vertrag über die Herstellung und Lieferung eines Formwerkzeugs für die Fertigung von Strömungsplatten abgeschlossen. Der Auftragswert beläuft sich auf 1,5 Mio. SEK, die Lieferung wird für das erste Quartal 2026 erwartet.

Der Automobilhersteller und Cell Impact arbeiten seit mehreren Jahren im Rahmen verschiedener Kundenprojekte zusammen, und diese jüngste Vereinbarung ist das Ergebnis früherer erfolgreicher Initiativen.

„Jedes erfolgreiche Projekt hat uns der Serienproduktion einen Schritt näher gebracht. Das betreffende Werkzeug wird vom Kunden zur Herstellung kompletter Durchflussplatten für die Prüfung und Validierung des Musterdesigns und der Produktionsqualität verwendet werden", erklärt Daniel Vallin, CEO von Cell Impact.

Der Auftrag wird sich nur begrenzt auf das Ergebnis von Cell Impact für das laufende Jahr auswirken, ist jedoch von strategischer Bedeutung, da er die Zusammenarbeit näher an die Serienproduktion beim Kunden heranführt.

Informationen zu Cell Impact
Cell Impact AB (publ) ist ein globaler Anbieter von fortschrittlichen Strömungsplatten für Brennstoffzellen- und Elektrolyseur-Hersteller.Das Unternehmen hat ein einzigartiges Verfahren zur Hochgeschwindigkeitsumformung entwickelt und patentiert, Cell Impact Forming™, das im Vergleich zu herkömmlichen Umformverfahren deutlich skalierbarer und kosteneffizienter ist. Cell Impact Forming ist eine umweltfreundliche Formgebungstechnologie, die kein Wasser und nur sehr wenig Strom verbraucht.
Die Cell Impact-Aktie ist am Nasdaq First North Growth Market notiert, und FNCA Sweden AB ist Certified Advisor (CA) des Unternehmens.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2841681/Cell_Impact_AB_Photo.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2816030/5663076/Cell_Impact_Logo.jpg

