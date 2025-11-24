Cell Impact 榮膺歐洲年度流場板製造商
25 11月, 2025, 05:11 CST
瑞典卡爾斯庫加2025年11月25日 /美通社/ -- Cell Impact 獲業界權威刊物《Energy Tech Review》評選為「2025 年歐洲年度流場板製造商」。
本次獲獎基於歐洲燃料電池及電解槽製造商的評價，主要反映兩大關鍵優勢：該公司獨有的專利技術 Cell Impact Forming™，以及其全面整合的生產線。
Cell Impact 行政總裁 Daniel Vallin 表示：「多年來，我們不斷優化整個生產工序 —— 涵蓋成型、切割、焊接及洩漏測試，並已透過 80 個項目交付逾 250 萬塊流場板。」
Cell Impact 日前宣佈與德國 thyssenkrupp Automation Engineering 達成戰略合作協議，並已開始為一名北美客戶進行流場板的連續生產。
Daniel Vallin 總結指：「隨著我們為全球能源轉型奠下基礎，我們對前景感到樂觀。」
Cell Impact 簡介
Cell Impact AB（公開股份上市公司）是一家為燃料電池和電解器製造商提供先進流場板的全球供應商。該公司已開發出一種已取得專利的獨特高速成型方法 Cell Impact Forming™，與傳統成型方法相比，這種方法具有顯著的可擴展性和更具成本效益。Cell Impact Forming 是一種環保成型技術，不消耗水且只使用少量電力。
Cell Impact 股票在納斯達克北方第一增長市場上市，而 FNCA Sweden AB 是公司的認證顧問 (CA)。
PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2829805/Cell_Impact.pdf
