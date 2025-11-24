Cell Impact 榮膺歐洲年度流場板製造商

瑞典卡爾斯庫加2025年11月25日 /美通社/ -- Cell Impact 獲業界權威刊物《Energy Tech Review》評選為「2025 年歐洲年度流場板製造商」。

本次獲獎基於歐洲燃料電池及電解槽製造商的評價，主要反映兩大關鍵優勢：該公司獨有的專利技術 Cell Impact Forming™，以及其全面整合的生產線。

Cell Impact —— 年度氫燃料電池雙極流場板製造商。

Cell Impact 行政總裁 Daniel Vallin 表示：「多年來，我們不斷優化整個生產工序 —— 涵蓋成型、切割、焊接及洩漏測試，並已透過 80 個項目交付逾 250 萬塊流場板。」

Cell Impact 日前宣佈與德國 thyssenkrupp Automation Engineering 達成戰略合作協議，並已開始為一名北美客戶進行流場板的連續生產。

Daniel Vallin 總結指：「隨著我們為全球能源轉型奠下基礎，我們對前景感到樂觀。」

Cell Impact 簡介

Cell Impact AB（公開股份上市公司）是一家為燃料電池和電解器製造商提供先進流場板的全球供應商。該公司已開發出一種已取得專利的獨特高速成型方法 Cell Impact Forming™，與傳統成型方法相比，這種方法具有顯著的可擴展性和更具成本效益。Cell Impact Forming 是一種環保成型技術，不消耗水且只使用少量電力。

Cell Impact 股票在納斯達克北方第一增長市場上市，而 FNCA Sweden AB 是公司的認證顧問 (CA)。

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2829805/Cell_Impact.pdf

