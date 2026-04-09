방콕, 2026년 4월 9일 /PRNewswire/ -- 태국이 전례 없는 전국 규모로 돌아오는 세계적으로 유명한 물 축제이자 전통 새해인 송끄란(Songkran)으로 전 세계 여행객을 맞이할 준비를 하고 있다.

센트럴 파타나(Central Pattana)가 주도하는 '세계 최대 송끄란 축제(World's Biggest Songkran Festival)'는 전국 28개 지역에서 개최되며 방콕, 치앙마이, 푸껫, 파타야, 사무이 등 주요 도시를 활기찬 축제의 중심지로 변화시킨다. 이 프로그램은 1000개 이상의 이벤트와 400명 이상의 아티스트를 선보이며, 매년 1000만 명 이상의 참가자를 끌어모은다.

태국, '세계 최대 송끄란 축제' 공개… 센트럴 파타나, 연중 글로벌 축제 목적지로 자리매김 (PRNewsfoto/CENTRAL PATTANA)

여행 경험으로 설계된 이 축제는 센트럴 파타나의 전국 쇼핑센터 네트워크를 문화적 발견과 대규모 엔터테인먼트를 한 곳에서 즐길 수 있는 필수 방문지로 탈바꿈시킨다.

올해의 하이라이트는 태국 최초의 '미스 송끄란(Miss Songkran)'인 오팔 수차타 추앙스리(Opal Suchata Chuangsri)의 역사적인 등장으로, 글로벌 미인 대회와 태국 문화유산을 결합해 국제적인 주목을 받고 있다.

방문객들은 존경받는 불상 앞에서의 물 붓기 의식과 함께 콘(Khon) 가면무용, 노라(Nora) 공연, 고전 태국 예술, 전통 인형극을 통해 태국의 풍요로운 전통을 경험할 수 있다. 문화 공연은 전통 무술과 지역 문화유산 체험을 포함해 태국 문화부(Ministry of Culture)와의 협력으로 진행된다.

동시에 축제는 음악 무대, 라이브 공연, 물 축제가 어우러져 현지 및 해외 관람객 모두를 위한 역동적인 분위기를 연출한다.

송끄란을 넘어 센트럴 파타나는 연중 글로벌 축제 플랫폼을 구축하고 있으며, 태국 전역에서 계절 축제, 문화 행사, 엔터테인먼트 경험을 개최해 사람들이 일 년 내내 여행하고 축제를 즐기며 교류할 수 있는 장소로 자사의 목적지를 자리매김하고 있다.

문화, 엔터테인먼트, 관광을 대규모로 결합함으로써 태국의 송끄란은 세계적 수준의 축제 경험으로 진화하고 있으며, 태국을 세계에서 가장 상징적인 축제들과 나란히 위치시키며 선도적인 글로벌 축제 목적지로서의 위상을 강화하고 있다.

SOURCE CENTRAL PATTANA