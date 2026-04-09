Central Pattana宣佈投資30億美元，在泰國擴大綜合體開發

該公司首席執行官Wallaya Chirathivat表示：「我們的模式持續帶來穩定客流、租戶銷售增長以及長期資產價值，同時也為更廣泛的經濟生態系統作出貢獻。」

該計劃的一個關鍵組成部分，是擴展曼谷的商業版圖，覆蓋成熟及新興核心商務區。這包括以centralwOrld和Central Park（Silom–Rama IV區域）為核心的「超級核心CBD」，以及位於Rama 9和Ladprao–Phahonyothin走廊的新項目——該區域正被打造為曼谷北部新興城市板塊。

公司旗艦項目「未來之城(City of the Future)」位於曼谷北部衛星區域，佔地約297英畝，是其投資組合中規模最大的開發項目。該項目圍繞可持續發展、綠色空間及步行友好型城市設計打造，符合全球宜居城市標準。在曼谷以外，Central Pattana計劃在重點區域增長中心擴展業務，包括暖武裡府(Nonthaburi)和孔敬府(Khon Kaen)，以支持區域經濟去中心化發展。

目前，Central Pattana在全國運營142個項目，每年吸引超過5.1億人次到訪。公司計劃到2030年將綜合體項目數量提升至33個，並支持超過150萬個就業崗位。該公司預計，這些項目將在持續客流和租戶銷售的支撐下，推動長期經常性收入增長。此次投資發佈正值公司成立45週年，進一步鞏固其作為推動泰國下一階段城市與經濟發展的關鍵私營部門力量的地位。

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SOURCE CENTRAL PATTANA