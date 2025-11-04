華為在CEPSI 2025上發布智慧變電站周界安防光纖感知新特性

傳統變電站往往高度依賴人工操作，監測系統被動滯後，難以識別復雜風險。設備狀態檢查仍呈碎片化，低效的人工巡檢會帶來缺陷漏檢和運行隱患。華為的解決方案利用光纖和感知算法引擎檢測振動波形變化，結合華為AI大模型算法精准識別人員或異物入侵，再通過管理系統聯動周界感知終端，由運維人員現場核驗以作二次確認。通過光視聯動實現了極低的誤報率和漏報率。

華為政企光領域副總裁張浩在演講中強調：「周界安防光纖感知特性基於AI，憑借其高精度、環境適應性和全天候檢測性，確保變電站和電廠的周界防護及地下電纜的安全，並減少人工巡檢的成本，提高運營效率。」

華為電力數字化軍團副總裁王國鈺表示：「在能源行業，實時、高質量的數據是充分發揮AI效能的關鍵，而高可靠的通信網絡是實時、高質量數據的基礎。我們需要重新定義數字化場景和通信目標網，也需要重新定位網絡安全。」他還指出：「AI的基礎是算力，算力的盡頭是電力，電力的未來是AI。」

北京岳能科技股份有限公司首席營銷官孔晶分享了她的觀點：「『AI+』將推動新能源朝著更健康、更智能的方向發展——真正做到『好字當頭，而非只求速度』，助力我們打造一個更綠色的地球。岳能正與華為攜手，共同推動新能源的數字化轉型！」

會議期間，華為主辦了IDS Club圓桌會議和亞太電力合作伙伴論壇，與客戶和合作伙伴就區域發展與機遇進行了交流。多家電力企業還參觀了華為亞太開放實驗室，深入了解華為數智化的實踐與探索。未來，華為將持續與亞太各電力企業及夥伴通力合作，共同加速電力行業數智化轉型。

