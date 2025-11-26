華為全球創新產品發佈會定檔，折疊旗艦領銜多款新品亮相迪拜

自2019年首次推出HUAWEI Mate X以來，華為不僅逐步構建起覆蓋全形態的折疊產品矩陣，更在形態創新、可靠創新和體驗創新等維度不斷樹立行業標準。國際數據公司（IDC）報告顯示，2025年上半年，華為佔據中國折疊屏手機市場70%份額、市場份額第一，折疊屏手機累計出貨量超千萬台。HUAWEI Mate X7作為華為在雙折疊領域的集大成之作，實現了機身從內到外的全面突破，在可靠性上再次升級，並帶來媲美直板旗艦的極致影像體驗。

HUAWEI FreeClip 耳夾耳機自發佈以來，持續引領著極致時尚與極致舒適的開放聆聽新潮流，成為開放式音頻設計的代表作。新一代HUAWEI FreeClip 2耳夾耳機在佩戴舒適度、音質表現、體驗等方面實現全面躍升，為用戶帶來全天候舒適、清晰的自由聆聽體驗。全新HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN紫金款匯聚行業頂級材質、精湛工藝與尖端科技，實現從外觀美學到核心體驗的全面跨越。

自2014年初代產品上市至今，華為平板憑借領先技術和極具前瞻性的趨勢把控，逐漸成為平板行業的引領者。全新一代HUAWEI MatePad 11.5 S擁有強大的綜合性能和領先的柔光屏體驗，將成為用戶無紙化辦公學研最佳拍檔。

華為始終堅持創新引領，通過持續的研發投入與前沿探索，致力於打造極致的科技體驗。華為期待與全球消費者一同「Unfold the Moment」，共同探索和記錄未來科技生活的精彩瞬間。

SOURCE 華為