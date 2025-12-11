Unfold the Moment：華為Mate X7等新品引領時尚科技潮流

HUAWEI Mate X7：大展新篇，開啟心動「此刻」

全新一代折疊屏旗艦HUAWEI Mate X7在輕薄機身基礎上，實現煥新設計、卓越影像和超強可靠等跨越式突破。採用「時空之門」設計，背板首次與傳承1600年的非遺雲錦工藝結合，成就科技與藝術的跨界融合典範。推出納米纖維材質的雲錦白配色，以及寰宇紅、曜石黑兩款素皮版本。

HUAWEI Mate X7首次在輕薄折疊屏手機上實現直板旗艦影像能力。全新升級第二代紅楓原色攝像頭，色彩還原能力提升43%。搭配全新超高動態主攝與長焦微距攝像頭，支持17.5 EV超高動態視頻能力，無論強光暗光都能精準記錄。搭載超可靠折疊玄武架構，配置第二代玄武鋼化崑崙玻璃外屏、玄武水滴鉸鏈、三重複合超韌疊層內屏等五大升級。配備3550mm2超大VC石墨烯跨軸散熱系統和5600mAh大電池，確保續航無憂。

HUAWEI FreeClip 2：美學C位，自由新聲「此刻」

HUAWEI FreeClip 2耳夾耳機憑借獨特開放式形態與現代感設計，不僅是耳機更是時尚配飾。除丹寧藍、羽沙白、摩登黑配色外，海外首發玫瑰金新色，為全球時尚和音樂愛好者提供更多個性佩戴選擇。單耳機僅5.1g，久戴無感、舒適穩固。搭載NPU AI處理器，算力較上一代提升10倍，搭配動能強勁的超澎湃雙擎單元，帶來全場景清晰動感的開放式聆聽和通話體驗。耳機IP57級防塵抗水能力，38小時整機長續航，讓用戶全天候隨心佩戴。

HUAWEI WATCH Ultimate Design：探索無界，攀登非凡「此刻」

華為推出HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師紫金款，以「勇於突破，敢於非凡」為理念。採用業界首創復合稀土紫色陶瓷表圈，鑲嵌18K黃金，搭配非晶鋯合金錶殼與鈦合金間金錶帶。基於創新防水系統實現支持音頻功能的150米潛水防水能力，配合獨立海豚聲吶水下通信，讓潛水者潛得更深也更安全。升級版環隙天線帶來更強全域通信能力，支持AI通話降噪、華為向日葵天線精準定位與eSIM先鋒通信等，全方位護航戶外探索。X-TAP智感窗升級玄璣感知系統，讓健康檢測更精準全面[1]。

HUAWEI MatePad 11.5 S：靈感躍然，描繪創意「此刻」

全新HUAWEI MatePad 11.5 S搭載超清護眼雲晰柔光屏，突破性實現「護眼與清晰」雙優突破體驗[2]，解決傳統柔光屏「看不清」痛點，帶來極致清晰、舒適護眼的視覺體驗。聚焦無紙化場景，搭配M-Pencil Pro手寫筆與智能磁吸鍵盤。華為筆記提供豐富筆刷、模板及免費資源；天生會畫App新增動畫功能，讓創作動起來；萬興喵影配合快捷鍵讓視頻剪輯更高效；PC級WPS讓文檔編輯、PPT演示、數據處理一氣呵成。從課堂筆記到創意創作，讓每一種可能觸手可及。

此刻，由你。華為新品不僅是一次創新科技的進化，更是對每一位用戶此刻生活的致敬。Now is Yours，去探索，去感受，將每一個平凡瞬間，活成你的非凡時刻。

[1] 本產品非醫療器械，不具備診斷及治療功能。 [2] 本產品非醫療器械，不具備診斷及治療功能。

