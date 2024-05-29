Cerus Markets 推出 MetaTrader 5，提供增強的交易功能和 100% 存款獎金
29 5月, 2024, 20:41 CST
馬來西亞吉隆坡2024年5月29日 /美通社/ -- 知名多元資產交易平台 Cerus Markets 欣然宣佈在其平台上推出 MetaTrader 5 (MT5)。Cerus Markets 以其結合加密貨幣交易與傳統金融工具的創新方法而聞名。此項戰略舉措旨在為交易者提供高階交易工具、優越的分析能力，同時可更廣泛地對接金融市場，其中就包括獨特的加密貨幣與傳統金融工具配對。
MetaTrader 5 以其最先進的交易和分析功能獲全球公認，並支援外匯、股票和商品交易以及加密貨幣。藉由本次整合，Cerus Markets 強調其為客戶提供最全面和最成熟交易體驗的目標。
Cerus Markets 推出 MT5 的主要特徵
- 進階分析工具：超過 80 種技術指標和分析工具，以及整合的經濟行事曆。
- 增強交易系統： 支援傳統和演算法交易，提高靈活性和精確度。
- 多元資產交易： 使用豐富金融工具的一站式平台，包括獨家加密貨幣與傳統資產配對。
- 100% 存款獎金：為慶祝推出，Cerus Markets 為交易者提供 100％ 的存款獎金，提高他們的交易潛力。
Cerus Markets 行政總裁 Michael Brescia 表示：「MT5 的推出對 Cerus Markets 和我們的重要客戶來說都是一個重要里程碑。我們一直在找尋豐富我們平台的方法，並利用更高階的工具和機會，賦予交易者力量。MT5 完美契合我們的使命，彌合了加密貨幣與傳統金融市場之間的差距。」
MT5 的推出彰顯了 Cerus Markets 致力於持續提供無縫且強大的交易體驗。交易者現可享用功能強大的平台，充分利用平台對其交易策略的支援，更有效地把握市場機遇。
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關於 Cerus Markets
Cerus Markets 成立於 2022 年，在金融領域傲居領導地位，提供卓越的加密貨幣交易體驗。平台超越傳統，提供多元化的交易工具，涵蓋大宗商品、股票、指數和外匯等，令用戶可以使用加密貨幣進行交易。Cerus Markets 平台獨家提供無與倫比的市場機會。
Cerus Markets 可實現無縫的交易執行，確保交易快速高效，讓客戶避免延遲或延期。平台提供零手續費及佣金，讓客戶在每一次交易中都能盡最大利潤。
Cerus Markets 在馬來西亞 Labuan FSA 營運（牌照號碼：MB/22/0101），保證了 Cerus Markets 獲得監管所有貨幣經紀業務的許可。其嚴守所有監管指引，並額外採取措施，確保您的資金安全可靠。
SOURCE Cerus Markets
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