Cerus Markets 推出 MetaTrader 5，提供增強的交易功能和 100% 存款獎金

Cerus Markets 推出 MT5 的主要特徵

進階分析工具： 超過 80 種技術指標和分析工具，以及整合的經濟行事曆。

超過 80 種技術指標和分析工具，以及整合的經濟行事曆。 增強交易系統： 支援傳統和演算法交易，提高靈活性和精確度。

支援傳統和演算法交易，提高靈活性和精確度。 多元資產交易： 使用豐富金融工具的一站式平台，包括獨家加密貨幣與傳統資產配對。

使用豐富金融工具的一站式平台，包括獨家加密貨幣與傳統資產配對。 100% 存款獎金：為慶祝推出，Cerus Markets 為交易者提供 100％ 的存款獎金，提高他們的交易潛力。

Cerus Markets 行政總裁 Michael Brescia 表示：「MT5 的推出對 Cerus Markets 和我們的重要客戶來說都是一個重要里程碑。我們一直在找尋豐富我們平台的方法，並利用更高階的工具和機會，賦予交易者力量。MT5 完美契合我們的使命，彌合了加密貨幣與傳統金融市場之間的差距。」

MT5 的推出彰顯了 Cerus Markets 致力於持續提供無縫且強大的交易體驗。交易者現可享用功能強大的平台，充分利用平台對其交易策略的支援，更有效地把握市場機遇。

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關於 Cerus Markets

Cerus Markets 成立於 2022 年，在金融領域傲居領導地位，提供卓越的加密貨幣交易體驗。平台超越傳統，提供多元化的交易工具，涵蓋大宗商品、股票、指數和外匯等，令用戶可以使用加密貨幣進行交易。Cerus Markets 平台獨家提供無與倫比的市場機會。

Cerus Markets 可實現無縫的交易執行，確保交易快速高效，讓客戶避免延遲或延期。平台提供零手續費及佣金，讓客戶在每一次交易中都能盡最大利潤。

Cerus Markets 在馬來西亞 Labuan FSA 營運（牌照號碼：MB/22/0101），保證了 Cerus Markets 獲得監管所有貨幣經紀業務的許可。其嚴守所有監管指引，並額外採取措施，確保您的資金安全可靠。

SOURCE Cerus Markets