Cerus Markets, Gelişmiş Ticaret Yetenekleri ve %100 Para Yatırma Bonusu Sunan MetaTrader 5'i Piyasaya Sürüyor

KUALA LUMPUR, Malezya, 29 Mayıs 2024 /PRNewswire/ -- Kripto para ticaretini geleneksel finansal araçlarla birleştirmeye yönelik yenilikçi yaklaşımıyla tanınan öncü bir çoklu varlık ticaret platformu olan Cerus Markets, platformunda MetaTrader 5'in (MT5) lansmanını duyurmaktan heyecan duyuyor. Bu stratejik hamle, yatırımcılara gelişmiş ticaret araçları, üstün analitik yetenekler ve benzersiz kripto-geleneksel eşleştirmeler de dahil olmak üzere daha geniş bir finansal piyasa yelpazesine erişim sağlamayı amaçlamaktadır.

Cerus Markets Integrates MT5

MetaTrader 5, kripto para birimlerinin yanı sıra forex, hisse senetleri ve emtia alım satımını destekleyen son teknoloji ürünü ticaret ve analitik özellikleriyle dünya çapında tanınmaktadır. Bu entegrasyon ile Cerus Markets, müşterilerine en kapsamlı ve sofistike ticaret deneyimini sunma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Cerus Markets'te MT5'in Temel Özellikleri

Gelişmiş Analitik Araçlar: 80'in üzerinde teknik gösterge ve analitik aracın yanı sıra entegre bir ekonomik takvim.

80'in üzerinde teknik gösterge ve analitik aracın yanı sıra entegre bir ekonomik takvim. Geliştirilmiş Ticaret Sistemi: Hem geleneksel hem de algoritmik ticareti destekleyerek daha fazla esneklik ve hassasiyet sunar.

Hem geleneksel hem de algoritmik ticareti destekleyerek daha fazla esneklik ve hassasiyet sunar. Çok Varlıklı Ticaret: Özel kripto ve geleneksel varlık eşleştirmeleri de dahil olmak üzere geniş bir finansal araç yelpazesine erişmek için tek bir platform.

Özel kripto ve geleneksel varlık eşleştirmeleri de dahil olmak üzere geniş bir finansal araç yelpazesine erişmek için tek bir platform. %100 Depozito Bonusu: Cerus Markets, lansmanı kutlamak için yatırımcılara %100 depozito bonusu sunarak ticaret potansiyellerini artırıyor.

Cerus Markets CEO'su Michael Brescia, "MT5'in tanıtımı Cerus Markets ve değerli müşterilerimiz için önemli bir kilometre taşıdır" dedi. "Sürekli olarak platformumuzu zenginleştirmenin ve yatırımcılarımızı daha gelişmiş araçlar ve fırsatlarla güçlendirmenin yollarını arıyoruz. MT5, kripto para birimi ile geleneksel finan piyasaları arasındaki boşluğu doldurma misyonumuzla mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor."

MT5'in piyasaya sürülmesi, Cerus Markets'in kesintisiz ve güçlü bir ticaret deneyimi sunma yönündeki süregelen çabalarının bir parçasıdır. Yatırımcılar artık ticaret stratejilerini destekleyen ve piyasa fırsatlarından daha etkili bir şekilde yararlanmalarına yardımcı olan gelişmiş bir platformun avantajlarından yararlanabilirler.

Cerus Markets'teki MT5 hakkında daha fazla bilgi almak ve% 100 depozito bonusundan yararlanmak için https://cerusmarkets.com/mt5/?lang=tr adresini ziyaret edin.

Cerus Markets hakkında daha fazla bilgi için www.cerusmarkets.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Cerus Markets Hakkında

2022 yılında kurulan Cerus Markets, olağanüstü bir kripto para birimi ticareti deneyimi sunarak finans sektöründe gururla öncülük etmektedir. Platform, emtialar, hisse senetleri, endeksler ve forex dahil olmak üzere çok çeşitli araçlara karşı kripto para birimi ticareti sağlayarak gelenekselin ötesine geçiyor. Bu, yalnızca Cerus Markets platformunda bulunan benzersiz pazar fırsatları sağlar.

Cerus Markets, hızlı ve verimli işlemler sağlamak için kesintisiz işlem gerçekleştirme olanağı sunarak müşterilerin gecikme veya ertelemeyle karşılaşmamasını sağlar. Bu, sıfır ücret ve komisyonla birleştirilir, böylece müşteriler her işlemde kârı en üst düzeye çıkarabilir.

Cerus Markets, Malezya Labuan FSA (Lisans No.: MB/22/0101) altında gururla faaliyet göstermekte ve tüm Para Komisyonculuğu İşlerini denetleme lisansına sahip olmalarını sağlamaktadır. Tüm düzenleyici yönergeleri destekler ve fonlarınızın güvenli ve emniyetli olmasını sağlamak için daha da ileri giderler.

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