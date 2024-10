全球支付服務商Checkout.com將香港主流支付方式八達通引入網上支付

Checkout.com 成為首家為商戶引入八達通作為電子支付方式的全球電子支付服務商。

香港主流支付方式八達通憑藉其高達 98% 的普及率,在擁有 750 萬居民的香港地區 , 成為最受歡迎的領先支付方式。

這項新服務強化八達通於電子支付方式的領先地位,為有意開拓香港市場的商戶及針對香港本地消費者的電子零售商或零售平台提升交易表現及帶來顯著優勢。

香港2024年10月9日 /美通社/ -- 全球領先的電子支付服務商 Checkout.com 今日宣布與香港首家本土金融科技公司八達通達成戰略合作,為香港主流支付方式八達通的用戶提供電子支付服務。此舉令 Checkout.com 成為首家全球支付服務商提供八達通作為電子支付選項。

作為香港的主流支付方式,八達通憑藉其卓越的性能,在香港750萬居民中的普及率高達98%。自1997年首次推出以來,八達通已成為全球首個用於多模式交通的非接觸式卡片。八達通現在更發展成為多功能的綜合支付系統,可廣泛應用於境內外零售、購物、餐飲等交易場合。

為了在電子支付時代保持競爭力,八達通正積極推動香港的電子支付轉型。自推出流動應用程式以來,八達通電子錢包現已擁有超過450萬用戶。通過與各商業夥伴攜手,八達通將持續推動香港流動支付普及,同時滿足在中國內地及海外的支付的互通性需求。通過此次合作,Checkout.com 為針對香港消費者的商戶提供流暢、高科技的支付體驗,以滿足他們日新月異的消費需求。

此次合作使得商戶可通過八達通,獲得安全、高效的電子支付體驗,同時提升商戶的交易表現。Checkout.com透過連接八達通流動應用程式,提供八達通的網上支付解決方案。

Checkout.com 亞太區總經理施伯雄表示:「滿足本地用戶的支付偏好是在香港市場取得成功的關鍵。此次與八達通的戰略合作,代表Checkout.com實現持續投入亞太市場的承諾。我們致力提供本地化支付解決方案,協助商戶在這個充滿活力的地區蓬勃發展。」

八達通業務發展及國際業務主管黎家聰表示:「令生活更輕鬆是八達通一直引以為傲的理念。此次與Checkout.com的合作除了為我們的客戶優化支付體驗,也惠及香港及以外地區的商戶。我們預計不少國際及本地企業渴望接觸香港消費者,因而對此服務有龐大需求。我們希望通過此次合作助長香港的電子化業務增長。」

關於Checkout.com

Checkout.com成立於2012年, 是一家全球支付解決方案服務提供商,致力於幫助企業在數位經濟中茁壯成長。Checkout.com 的模組化支付平台為商戶提供無縫集成的支付解決方案。憑藉遍佈全球的16個辦公室的團隊,Checkout.com 提供靈活創新的支付解決方案,幫助商戶獲得支付洞察,提升支付表現。Checkout.com 總部在英國倫敦,並分別於2018年和2021年在香港和上海設立辦公室。

Checkout.com. Where the world checks out.

關於八達通卡有限公司 (牌照號碼: SVF0001)

八達通卡有限公司(八達通)根據儲值支付工具牌照營運,提供創新的線下及線上八達通支付服務,以配合客戶多元化的支付需要。公司於 1997 年推出八達通系統, 為領先全球及服務範圍最廣泛的非接觸式智能卡支付系統之一。八達通致力為客戶的日常生活各方面帶來多樣性和包容性的支付可能。

現時於市面流通的八達通卡及產品數量高逾 2,400 萬件;服務網絡包括公共交通、泊車、零售、自助服務、學校、康樂設施以及住宅和商業大廈門禁系統等。本港有近19 萬個八達通付款點。八達通的應用已拓展至網上及流動支付領域,服務包括手機八達通卡在 iPhone 及 Apple Watch、Samsung Pay、Huawei Pay、八達通 App、 八達通銀包、八達通 Mastercard®、及八達通銀聯卡等等,帶給客戶獨特的流通支付體驗。

八達通集團的業務已邁向國際,以其獨特經驗和科技優勢,為世界各地的機構提供 顧問服務。八達通的使命很簡單:憑創新的支付科技,令生活更輕鬆。如欲了解更多關於八達通,請瀏覽 www.octopus.com.hk 。

SOURCE Checkout.com