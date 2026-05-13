全球製造商紛紛擴展人工智能視覺應用，Cognex OneVision™ 的採用率隨之上升

客戶回報部署更迅速，產能更流暢，協作層次更高

麻省納蒂克2026年5月13日 /美通社/ -- 工業機器視覺領域的全球領導者 Cognex Corporation (NASDAQ: CGNX) 今日宣佈，其協作式人工智能 (AI) 視覺開發環境 OneVision™ 正式全面推出，該平台專為簡化製造營運中的人工智能檢測，並支援大規模部署而設計。

自 2025 年 6 月推出測試版至今，全球已有過百客戶採用 OneVision，加快人工智能視覺的開發與部署，不少客戶只花了數天，便能從單一生產線應用擴展到多個廠房同步推行，省卻過往所需的數以月計光景。 這股動力反映一場更深遠的變革：製造商正跨越零散的人工智能試點，邁向環環相扣、覆蓋全局的檢測策略。

Cognex OneVision：大規模協作式人工智能視覺

Cognex 主席兼行政總裁 Matt Moschner 表示：「人工智能視覺歷來卓有價值，惟將其擴展至全局營運，始終具有難關， 製造商屢屢遇到挑戰，包括工作流程支離破碎，模型難以跨環境適配。 OneVision 融合邊緣簡便與雲端廣闊於一身，助機構從試點孤島走向全局一致的部署。」

雲端至邊緣架構，成就可擴展人工智能視覺

OneVision 解決工業人工智能的一項長期挑戰：在不添繁複、不拖慢生產的同時，於企業全局部署尖端視覺應用。 這種架構採用雲端到邊緣的設計：人工智能模型在雲端訓練、管理及監督，檢測工作則在邊緣端的 Cognex 視覺系統上進行，確保實時而可靠的運作。 客戶如今能夠集中管理人工智能的整個週期，包括收集和標註生產圖像、精進模型等步驟，並在全球各地的裝置上統一部署更新。 OneVision 已作精心完善，能與 Cognex 的最新系統兼容，包括 In-Sight® 3900 和 In-Sight® 6900。

Cognex 視覺工程副總裁 Reto Wyss 表示：「OneVision 雖利用雲端作開發和管理，惟運行檢測仍徹底立於邊緣。 模型一經部署，便無須再與雲端相連。 生產圖像留存本地，延遲問題也不復存在。」

OneVision 將模型開發與管理集中化，以助製造商：

跨越生產地點將檢測流程標準化。

減少跨團隊的重複工作。

擴展成本最多可降低 50% 。

於各部署中穩守版本控制與連貫一致。

客戶成功故事：由試點至全球規模

無論汽車、電子、餐飲抑或醫療保健行業，客戶皆見人工智能應用開發步伐加速，吞吐量提升，檢測結果趨於一致，並減少依賴專業知識，將部署推向全球。

Essity – 人工智能檢測開發：一年之距，一日之功

營運技術與數碼化經理 Amin Tajeddine 透露：「以往要開發一套可靠的密封檢測應用，往往耗時逾年，不斷迭代調校；品質稍有不妥，便可能整批退貨，浪費大量物料。 有賴 OneVision，我們不足一天便建構並展現出實際可行的方案。 OneVision 簡潔易用，開發負擔大減，亦令我們堅信人工智能視覺應用能夠飛快拓展至全局營運。」

Schneider Electric – 標準化人工智能檢測，放眼全球規模

產品電力部門智能營運經理 Christophe Ernis 表示：「有了 OneVision，我們就可集中開發和驗證人工智能檢測標準，然後把同一套模型部署到全球各地的營運點。 這種做法令我們的產量翻倍，誤判報廢率大降，同時也讓我們減少依賴專門視覺技術知識。 最重要的是，它賦予一套可反覆使用的方法，在各廠之間穩妥地拓展最佳實踐方式。」

3M – 加快人工智能視覺開發，凝聚協作力量

高級製造技術工程師 Scott Daniels 表示：「借助 OneVision，我們的工程師能迅速標註真實生產圖像、構建模型，並以極少心力部署至相機。」

OneVision 現已全面上市，Cognex 預計其採用速度將會持續加快，因製造商都希望運用可擴展的人工智能視覺，提升全球生產網絡的營運效率。

關於 Cognex Corporation

40 多年來，Cognex 始終致力簡化先進機器視覺技術的應用，為製造及分銷企業鋪路，助其透過自動化變得更快速、更明智、更具效率。 視覺感應器及系統採用創新科技，能夠解決製造及分銷過程中的種種嚴峻挑戰，為汽車、電子消費品以至包裝商品等各行各業，帶來無可比擬的優越性能。 基於對人工智能技術的長年投入，Cognex 得以讓旗下工具變得更強大、更易部署，即使不具備深厚技術背景，工廠及倉庫也能有效提升品質，將效率推向極致。 我們總部位於美國波士頓附近，業務遍佈全球超過 30 個國家，服務超過 30,000 個客戶。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 cognex.com。

媒體聯絡人：

Liz Bradley – 傳訊主管

Cognex Corporation

[email protected]

投資者關係聯絡人：

Greer Aviv – 投資者關係主管

Cognex Corporation

[email protected]

SOURCE Cognex Corporation