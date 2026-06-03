半島酒店集團旗下五間酒店勇奪《Condé Nast Traveler》雜誌首屆「Triple Crown」大獎

「Triple Crown」名單匯集雜誌編採人員與業界讚譽以及旅客推崇，榜上有名的頂級酒店皆展現長久的卓越水平，而非特定某刻的短暫成就。入圍的精選酒店持續深受《Condé Nast Traveler》雜誌編輯及全球讀者愛戴，水平之高傲視同儕。

雜誌的「熱榜」聚焦年度最佳新開業酒店，「金榜」則由《Condé Nast Traveler》雜誌編輯每年選出世界各地的心頭好酒店，而「讀者之選」大獎則經全球讀者評選。這三大評選結果，構成了衡量酒店業界的創意、專業及賓客體驗的全面指標。

香港上海大酒店有限公司營運總裁羅瑞思說：「我們很高興集團旗下五間半島酒店，位列《Condé Nast Traveler》雜誌首屆『Triple Crown』奬項。每家入選的半島酒店，既展現了所在城市的獨有面貌，同時保持鮮明的半島風格，充分體現了半島團隊的敬業精神，致力為賓客提供無微不至的周到服務及待客之道，以及超越酒店住宿的非凡體驗。」

這項榮譽彰顯了半島酒店集團一向秉持的經營方針：以人為本，同時與酒店所在城市建立深厚聯繫，並著眼長遠發展。半島酒店集團恪守待客以誠及無微不至的理念，為跨越亞洲及歐美各地12間半島酒店的旅客，帶來不同凡響的賓客體驗。

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［完］

有關香港上海大酒店有限公司（股份代號：45）

香港上海大酒店有限公司於1866年註冊成立，為香港聯合交易所上市公司 。香港上海大酒店乃一間集團的控股公司，集團持有、發展並管理位於大中華地區、歐洲、美國及亞洲主要城市的豪華酒店、商用及住宅物業，並經營山頂纜車、零售及其他業務。半島酒店集團由香港半島酒店、上海半島酒店、王府半島酒店、東京半島酒店、倫敦半島酒店、巴黎半島酒店、伊斯坦堡半島酒店、紐約半島酒店、芝加哥半島酒店、比華利山半島酒店、曼谷半島酒店及馬尼拉半島酒店組合而成。集團旗下物業包括香港的淺水灣綜合項目、山頂凌霄閣及聖約翰大廈、及法國巴黎的21 avenue Kléber。集團旗下的山頂纜車，零售及其他業務，包括香港山頂纜車、加州喀麥爾鶉園高爾夫球會、香港的半島會所管理及顧問服務、半島商品及大班洗衣。



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SOURCE The Peninsula Hotels