COP28 主席呼籲各界推動和實現《阿聯酋共識》

阿塞拜疆巴庫2024年11月13日 /美通社/ -- 今天是在阿塞拜疆舉行 COP29 的首日,Sultan Al Jaber 博士發表 COP28 主席交接致辭,並總結這任期在氣候議程中,定義突破性進展而成為里程碑。他在致辭中呼籲各界未來兩週在巴庫「再次證明我們可以團結、行動和實現」。

在正式交接主席棒予 Mukhtar Babayev 閣下的儀式上,Al Jaber 博士表示:「我們透過傳達歷史悠久的《阿聯酋共識》,實現許多人認為是不可能的事。」

他並告訴談判者們:「COP28 證明多邊合作可以影響並帶來改變。最終,決心克服了疑慮,而你們的努力得到回報,氣候進展得到一個又一個成果。」

Al Jaber 博士表示,雖然 COP29 在複雜和衝突時期中舉行,但阿拉伯聯合酋長國一直選擇『合作夥伴取代兩極分化』,『對話取代分裂』,以及『和平取代挑釁』。

在他的致辭中,即將離任主席表示,他當年「這經驗令我自慚形穢」,並感謝許多幫助實現「歷史性,全面和突破性的《阿聯酋共識》」的人士,包括阿拉伯聯合酋長國總統 Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 閣下,以及整個阿聯酋領導團隊。

自去年 COP28 成立以來,《阿聯酋共識》已成為全球氣候野心與可持續發展的定義參考點。該計劃包含一系列氣候議程的首要項目,包括公平、有序和公平的能源轉型協議,以及在十年年底前,將可再生能源產能增加兩倍、能源效率翻倍,以及終止森林砍伐的目標。

Al Jaber 博士表示:「《阿聯酋共識》一槌定音時,進展並未結束。在 COP28 結束後的幾個月內,我們已經加速推出多個措施。」迄今為止,55 家公司已簽署《石油與天然氣脫碳憲章》(OGDC),此約章涵蓋全球石油產量 44%。他說,OGDC 是「商界迄今最全面的減碳合作夥伴關係」。

Al Jaber 博士強調合作的重要,而提到本月較早前在阿布扎比舉行的高峰會。該高峰會匯聚氣候、能源與人工智能界的領袖,並共同努力推動低碳成長。

他表示:「當各界共同合作時,我們可以提高經濟和降低排放量。我們可以得到氣候與社會經濟的發展,並可轉化紙上宣言為大眾決定行動。」

在金融界中。我們也獲得進展,並委任菲律賓為 Board of the Fund for Responding to Loss and Damage 的主辦國家。COP28 主席呼籲締約方捐助該基金,該基金已於去年 COP28 投入營運和資本化。Al Jaber 博士表示,目前為止,已向基金承諾超過 8.5 億美元,並撥款安排 ALTÉRRA 是世界上最大型以氣候為中心的投資基金,也在 COP28 上啟動 65 億美元影響力投資者,這是「必須建立的模式」。

Al Jaber 博士表示,在 COP29 上,各界必須實現一個全新氣候融資集體量化目標,這是「強大兼具備能力,全面落實《阿聯酋共識》」。

他告訴代表們:「在 COP28 上,我們開創全新領域,並設置許多先例。」其中一個最重要的是 COP Presidencies Troika,這是個團結 COP28、COP29 和 COP30 主席的全新「動力機制」。

此三人組將繼續動員多邊平台,從聯合國到 G20,Al Jaber 博士表示以「鞏固《阿聯酋共識》的遺產」,並敦促全部參加者按照自身設定路線圖,確保觸手可及 1.5°C 氣溫目標。

Al Jaber 博士在致辭結束時呼籲採取行動,並向即將上任的 COP29 主席Babayev 閣下提出多個建議。他說:「在杜拜,我們達成歷史悠久的共識。然而,歷史將以我們的行為來判斷我們,並非我們的雄辯... 積極主導地位,並予它推動過程的動力。行動勝於雄辯。結果勝於雄辯,並謹記我們的作為而非言語。」

