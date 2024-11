Der Präsident der COP28 ruft die Parteien auf, den VAE-Konsens voranzutreiben und umzusetzen

BAKU, Aserbaidschan, 11. November 2024 /PRNewswire/ -- Dr. Sultan Al Jaber hielt heute am ersten Tag der COP29 in Aserbaidschan seine Übergabeansprache als Präsident der COP28 und beendete damit eine bahnbrechende Amtszeit, die von bahnbrechenden Fortschritten in allen Bereichen der Klimaagenda geprägt war. Während der Rede rief er alle Parteien dazu auf, in den nächsten zwei Wochen in Baku "einmal mehr zu beweisen, dass wir uns vereinen, handeln und Ergebnisse erzielen können".

"Mit der Verabschiedung des historischen VAE-Konsenses haben wir erreicht, was viele für unmöglich hielten", sagte Dr. Al Jaber bei einer Zeremonie zur offiziellen Übergabe der Präsidentschaft an S.E. Mukhtar Babayev.

Die Verhandlungsführer bei COP28 hätten "bewiesen , dass Multilateralismus die Skala bewegen und einen Unterschied machen kann", sagte er den Delegierten. "Am Ende hat die Entschlossenheit die Zweifel besiegt, und Ihre harte Arbeit hat sich mit einem ersten Platz für den Fortschritt des Klimas ausgezahlt."

Dr. Al Jaber sagte , dass, obwohl die COP29 in einer Zeit der Komplexität und des Konflikts stattfindet, "die Vereinigten Arabischen Emirate immer Partnerschaften über Polarisierung, Dialog über Spaltung und Frieden über Provokation wählen werden."

In seiner Rede sagte der scheidende Präsident er sei von der Erfahrung" gedemütigt worden und dankte den vielen Menschen, die dazu beigetragen haben, den historischen, umfassenden und bahnbrechenden VAE-Konsens" zu erreichen, darunter Seine Hoheit Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Präsident der Vereinigten Arabischen Emirate, und die gesamte Führung der VAE.

Seit seiner Einführung auf der COP28 im vergangenen Jahr hat sich der VAE-Konsens zum maßgeblichen Bezugspunkt für globale Klimaschutzziele und nachhaltige Entwicklung entwickelt. Er enthält eine Reihe von Neuerungen auf der Klimaagenda, darunter eine Einigung auf eine gerechte, geordnete und ausgewogene Energiewende sowie Ziele für die Verdreifachung der Kapazität erneuerbarer Energien, die Verdopplung der Energieeffizienz und die Beendigung der Entwaldung bis zum Ende des Jahrzehnts.

"Der Fortschritt endete nicht, als der Hammer über den VAE-Konsens fiel", sagte Dr. Al Jaber. "In den Monaten seit dem Ende der COP28 haben die von uns eingeleiteten Initiativen an Fahrt gewonnen. Bis heute haben sich 55 Unternehmen der Oil & Gas Decarbonization Charter (OGDC) angeschlossen, die 44 Prozent der weltweiten Ölproduktion abdecken. Das OGDC ist "die bisher umfassendste Partnerschaft des Privatsektors zur Dekarbonisierung", sagte er.

Dr. Al Jaber hob die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor und verwies auf ein Gipfeltreffen, das Anfang des Monats in Abu Dhabi stattfand und bei dem führende Persönlichkeiten aus den Bereichen Klima, Energie und künstliche Intelligenz zusammenkamen, um gemeinsam ein kohlenstoffarmes Wachstum zu fördern.

"Wenn Sektoren zusammenarbeiten, können wir die Wirtschaft ankurbeln und die Emissionen senken. Wir können klimatische und sozioökonomische Fortschritte machen, und wir können Erklärungen auf Papier in entschlossenes Handeln vor Ort umwandeln," sagte er.

Fortschritte wurden auch in Finanzen gemacht, mit den Philippinen zum Gastland für den Vorstand des Fonds zur Bewältigung von Verlusten und Schäden ernannt. Der Präsident der COP28 forderte die Vertragsparteien auf, Beiträge zu dem Fonds zu leisten, der auf der COP28 im vergangenen Jahr eingerichtet und mit Kapital ausgestattet wurde. Bis heute wurden dem Fonds mehr als 850 Millionen Dollar zugesagt, und ALTÉRRA, der weltweit größte klimabezogene Investmentfonds, der ebenfalls auf der COP28 ins Leben gerufen wurde, hat 6,5 Milliarden Dollar bei Impact-Investoren platziert - "ein Modell, auf dem wir aufbauen müssen", so Dr. Al Jaber.

Auf der COP29 müssen die Vertragsparteien ein neues kollektives quantifiziertes Ziel zur Klimafinanzierung vorlegen, das "robust und in der Lage ist, den VAE-Konsens vollständig umzusetzen", so Dr. Al Jaber.

"Auf der COP28 haben wir neue Wege beschritten und viele Präzedenzfälle geschaffen", sagte er den Delegierten. Eine der wichtigsten ist die Troika der COP-Präsidentschaften - ein neuer "Impulsmechanismus", der die Präsidentschaften der COP28, COP29 und COP30 vereint.

Die Troika wird weiterhin multilaterale Plattformen mobilisieren, von der UN bis der G20, um "das Vermächtnis des VAE-Konsenses zu festigen", sagte Dr. Al Jaber und forderte alle Vertragsparteien auf, dem darin festgelegten Fahrplan zu folgen, um 1,5°C in Reichweite zu halten.

Dr. Al Jaber schloss seine Rede mit einem Aufruf zum Handeln und einigen Ratschlägen für den neuen COP29-Präsidenten, S.E. Babajew. Er sagte: "Der Konsens, den wir in Dubai erzielt haben, war historisch. Doch die Geschichte wird uns nach unseren Taten beurteilen, nicht nach unseren Worten.... Lassen Sie die Positivität überwiegen und treiben Sie den Prozess voran. Taten sprechen lauter als Worte. Lassen Sie die Ergebnisse die Rhetorik überdauern und denken Sie daran: Wir sind, was wir tun, nicht was wir sagen".