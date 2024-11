Le président de la COP28 appelle les parties à conduire et à mettre en œuvre le consensus des Émirats arabes unis

BAKU, Azerbaïdjan, 11 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le Dr. Sultan Al Jaber a prononcé aujourd'hui son discours de passation de pouvoir en tant que président de la COP28 le premier jour de la COP29 en Azerbaïdjan, concluant un mandat historique défini par des progrès décisifs à travers l'agenda climatique . Au cours du discours, il a appelé tous les partis à "prouver une fois de plus que nous pouvons nous unir, agir et tenir nos promesses" au cours des deux prochaines semaines à Bakou.

"En présentant le consensus historique des Émirats arabes unis, nous avons accompli ce que beaucoup pensaient impossible", a déclaré M. Al Jaber lors d'une cérémonie marquant le transfert officiel de la présidence à S.E. le président de l'Union européenne. Mukhtar Babayev.

Les négociateurs à COP28 ont "prouvé que le multilatéralisme peut déplacer le cadran et faire la différence", a-t-il déclaré aux délégués. "En fin de compte, la détermination a vaincu le doute et votre travail acharné a été récompensé par une première place après une autre pour le progrès climatique.

Le Dr. Al Jaber a déclaré qu'en dépit du fait que la COP29 se tient à une période de complexité et de conflit, "les Émirats arabes unis choisiront toujours des partenariats plutôt que la polarisation, le dialogue plutôt que la division et la paix plutôt que la provocation".

Dans son discours, le président sortant a déclaré qu'il avait été "humilié par l'expérience " et a remercié les nombreuses personnes qui ont contribué à l'obtention du "consensus historique, complet et révolutionnaire des EAU", y compris Son Altesse Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, et l'ensemble des dirigeants des EAU.

Depuis sa création lors de la COP28 l'année dernière, le consensus des Émirats arabes unis s'est imposé comme le point de référence de l'ambition climatique mondiale et du développement durable. Il contient une série de premières dans le domaine du climat, notamment un accord sur une transition énergétique juste, ordonnée et équitable, et des objectifs visant à tripler la capacité des énergies renouvelables, à doubler l'efficacité énergétique et à mettre fin à la déforestation d'ici à la fin de la décennie.

"Le progrès n'a pas pris fin lorsque le marteau est tombé sur le consensus des Émirats arabes unis", a déclaré le Dr Al Jaber. "Dans les mois qui ont suivi la fin de la COP28, les initiatives que nous avons lancées se sont accélérées. À ce jour, 55 entreprises ont adhéré à la charte de décarbonisation du pétrole et du gaz (OGDC), ce qui représente 44 % de la production mondiale de pétrole. L'OGDC est "le partenariat le plus complet du secteur privé sur la décarbonisation à ce jour", a-t-il déclaré.

Soulignant l'importance de la collaboration, le Dr. Al Jaber a fait référence à un sommet qui s'est tenu au début du mois à Abu Dhabi et qui a rassemblé des leaders du climat, de l'énergie, de l'intelligence artificielle et dans le cadre d'un effort intégré pour stimuler une croissance à faible émission de carbone.

"Lorsque secteurs travaillent ensemble, nous pouvons stimuler les économies et réduire les émissions. Nous pouvons réaliser des progrès climatiques et socio-économiques , et nous pouvons transformer des déclarations sur papier en des actions décisives sur le terrain", a-t-il déclaré.

Des progrès ont été réalisés et dans le domaine financier, avec les Philippines qui ont été désignées comme pays hôte pour le conseil d'administration du Fonds de réponse aux pertes et aux dommages. Le président de la COP28 a appelé les parties à contribuer au fonds, qui a été rendu opérationnel et capitalisé lors de la COP28 de l'année dernière. À ce jour, plus de 850 millions de dollars ont été promis au fonds et aux dispositifs de financement. ALTÉRRA, le plus grand fonds d'investissement mondial axé sur le climat, également lancé lors de la COP28, a placé 6,5 milliards de dollars auprès d'investisseurs d'impact - "un modèle sur lequel il faut s'appuyer", a déclaré le Dr. Al Jaber.

À COP29, les Parties doivent fournir un nouvel objectif collectif quantifié sur le financement du climat qui est "solide et capable de mettre pleinement en œuvre le consensus des Émirats arabes unis", a déclaré le Dr. Al Jaber.

"Lors de la COP28, nous avons innové et créé de nombreux précédents", a-t-il déclaré aux délégués. L'un des plus importants est la troïka des présidences de la CdP - un nouveau "mécanisme d'impulsion" réunissant les présidences de la COP28, de la COP29 et de la COP30.

La troïka continuera à mobiliser les plateformes multilatérales, de l'ONU à le G20, pour "solidifier l'héritage du consensus des EAU", a déclaré le Dr. Al Jaber, exhortant toutes les parties à suivre la feuille de route qu'il a établie pour maintenir 1,5°C à portée de main.

Le Dr Al Jaber a conclu son discours en lançant un appel à l'action et en prodiguant quelques conseils au nouveau président de la COP29, S.E. M. Babayev. Il a déclaré : "Le consensus auquel nous sommes parvenus à Dubaï est historique : "Le consensus auquel nous sommes parvenus à Dubaï est historique. Pourtant, l'histoire nous jugera sur nos actes et non sur nos paroles.... Laissez la positivité prévaloir et alimentez le processus. Laissez les actions parler plus fort que les mots. Que les résultats l'emportent sur la rhétorique et n'oubliez pas que nous sommes ce que nous faisons, pas ce que nous disons".