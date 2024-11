COP28 의장, 당사국의 UAE 협약 추진 및 이행 촉구

바쿠, 아제르바이잔, 2024년 11월 12일 /PRNewswire/ -- 아제르바이잔에서 열린 COP29의 첫 날, 술탄 알 자베르 박사(Dr. Sultan Al Jaber)는 COP28 의장직 이임 연설을 통해 기후 변화 협약 의제 전반에 걸친 기념비적 진전으로 정의할 수 있는 역사적인 임기를 마무리했다. 이 연설에서 그는 '향후 2주간 바쿠에서 다시 한 번 더 단결하고 행동하여 성과를 낼 수 있다는 것을 증명'하자고 모든 당사국에게 촉구했다.

알 자베르 박사는 무크타르 바바예프(H.E. Mukhtar Babayev)에게 의장직을 공식 이양하는 기념식에서 "역사적인 UAE 합의를 이룸으로써 우리는 많은 사람들이 불가능하다고 생각했던 일을 해냈다"라고 말했다.

그는 대표단에게 COP28 협상가들이 '다자주의가 변화를 이끌고 차이를 만들어 낼 수 있다는 것을 증명'했다고 하면서 "마침내 결의는 의심을 이겼고 여러분의 노력이 기후 공약의 진전을 위한 여러 가지 사상 최초의 성과로 나타났다"고 말했다.

알 자베르 박사는 COP29가 복잡성과 갈등의 시기에 개회하였음에도 불구 'UAE는 언제나 대립보다는 파트너십을, 분열보다는 대화를, 도발보다는 평화를 선택할 것'이라고 하였다.

의장을 퇴임하는 연설에서 그는 '이번 경험을 통해 겸허를 배웠다'고 말하며 '역사적이고 포괄적이며 획기적인 UAE 합의'를 이끌어낼 수 있도록 도와준 UAE 전체 리더십과 대통령인 셰이크 모하메드 빈 자이드 알 나흐얀(His Highness Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan)을 포함한 많은 이들에게 감사한다고 전했다.

UAE 협약은 지난해 COP28에서 시작된 이후 글로벌 기후 목표와 지속 가능한 발전을 위한 중요한 기준점으로 자리잡았다. 이 합의는 공평하고 질서 있는 공정한 에너지 전환에 대한 합의, 재생 가능한 에너지 용량의 3배 확대라는 목표, 에너지 효율의 2배 향상, 10년 이내 산림 파괴의 종식화와 같은 기후 의제 전반에 걸친 여러 가지 사상 최초의 성과들을 포함하고 있다.

알 자베르 박사는 "UAE 합의에 대한 결정이 내려졌다고 해서 진전이 끝난 것은 아니다"라며 "COP28이 끝난 이후로도 몇 달간 우리가 시작했던 이니셔티브는 박차를 가하고 있다"라고 전했다. 지금까지 55개 기업이 석유 및 가스 탈탄소화 헌장(Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC)에 서약했으며 이는 전 세계 석유 생산량의 44%를 차지한다. 박사는 OGDC는 '현재까지 가장 포괄적인 민간 부문 탈탄소화 파트너십'이라고 말했다.

협력의 중요성에 대해 강조하며 알 자베르 박사는 이 달 초 아부다비에서 기후, 에너지, 인공지능 분야의 지도자들이 모여 저탄소 성장의 활성화를 위한 통합된 노력을 논의하기 위해 열린 정상 회담을 언급했다.

그는 "각 분야가 협력할 때 경제는 성장하고 탄소 배출은 감소한다"라며 "우리는 기후 공약과 사회경제적 진전을 이룰 수 있으며 종이에 쓰여진 선언을 실천으로 바꿀 힘이 있다"고 말했다.

필리핀이 손실과 피해 대응 기금 이사회(Board of the Fund for Responding to Loss and Damage)의 주최국으로 임명되면서 재정 분야에서도 진전이 있었다. COP28의 의장은 당사국에게 지난해 COP28에서 운용하고 자본화 된 손실과 피해 기금에 기여할 것을 요청하였다. 지금까지 8억 5천만 달러 이상이 해당 기금에 약정되었으며 COP28에서 출범한 기후 중심 투자 기금인 알테라(ALTÉRRA)는 임팩트 투자자들에게 65억 달러를 투자했다. 알 자베르 박사는 '이 모델을 지속적으로 발전시켜야 할 것'이라고 말했다.

COP29에서 알 자베르 박사는 당사국이 '탄탄하고 UAE 합의를 완전히 이행할 능력이 있는' 신규 기후재원목표를 설정해야 한다고 전했다.

그는 대표단에게 '우리가 COP28에서 새로운 지평을 열고 많은 선례를 남겼다'고 말했다. 그가 말한 가장 중요한 성과 중 하나는 COP28, COP29, COP30의 의장직을 결합하는 새로운 '추진력 메커니즘'인 COP 의장단 트로이카이다.

박사는 트로이카가 'UAE 합의의 유산을 견고히 하기 위해' UN부터 G20에 이르는 다자적 플랫폼을 계속해서 활용할 것이라고 말하며 모든 당사국이 1.5°C목표 달성을 위한 로드맵을 따라야 한다고 당부했다.

알 자베르 박사는 COP29 의장인 바바예프에게 행동을 촉구하며 몇 가지 조언의 말을 전했다. 그는 "우리가 두바이에서 이룬 합의는 역사적인 것"이었다며 "역사는 우리를 말이 아닌 행동으로 판단할 것"이라고 말했다. 그는 또한 "긍정성이 만연하여 그것이 진전에 힘을 싣도록 하고, 말보다는 행동으로 보여주자"며 "결과가 오래 지속되도록 하고, 우리는 우리가 하는 말이 아닌 보여주는 행동으로 정의된다는 것을 기억하자"라고 전하며 연설을 마무리했다.