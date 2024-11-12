deCODE genetics/Amgen：新研究探討 BMI 在疾病風險中的作用

結果顯示，對於某些疾病例如脂肪肝、葡萄糖不耐症和膝關節置換術，當考慮到 BMI 時，遺傳與這些疾病其實並無瓜葛。對於其他疾病例如 2 型糖尿病、心臟衰竭和中風，其影響在很大程度上驟降，但無法把生病的原因完全歸咎於 BMI。

研究發現男性和女性的模式大同小異，差異尤其在於心肌梗塞（心臟病發），換言之，性別可能是 BMI 影響疾病風險的因素之一。科學家也指出其他因素，例如 BMI 隨時間的變化，而非在某個時間點測量的 BMI 或其他與 BMI 強烈相關的因素，可能有助解釋餘下的風險成因。

這項研究強調了 BMI 在肥胖者比其他人更常見的疾病發病機理中的重要性：只要降低 BMI，罹患這些疾病的風險也就隨之降低。

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SOURCE deCODE genetics