deCODE genetics/Amgen：新研究探討 BMI 在疾病風險中的作用

新聞提供者

deCODE genetics

12 11月, 2024, 22:39 CST

冰島雷克雅未克2024年11月12日 /美通社/ -- deCODE genetics/Amgen 的新研究強調 BMI 在疾病發病機理中的重要性，指出只要降低 BMI 就能降低數種疾病的風險。

Amgen 子公司 deCODE genetics 的科學家今天在《 Nature Communications》期刊上發表 了一項研究，揭示了身體質量指數 (BMI) 如何引起各種與肥胖有關疾病的風險。這項研究使用冰島和英國生物資料庫的遺傳資料，觀察與 BMI 相關序列變異有關的疾病風險是否完全或部分由其對 BMI 的影響所解釋。

Kari Stefansson and Gudmundur Einarsson, scientists at deCODE genetics and authors on the paper, discuss a new paper in Nature Communications that sheds light on how Body Mass Index (BMI) influences the risk of various diseases that are comorbid with obesity.
Kari Stefansson and Gudmundur Einarsson, scientists at deCODE genetics and authors on the paper, discuss a new paper in Nature Communications that sheds light on how Body Mass Index (BMI) influences the risk of various diseases that are comorbid with obesity.

結果顯示，對於某些疾病例如脂肪肝、葡萄糖不耐症和膝關節置換術，當考慮到 BMI 時，遺傳與這些疾病其實並無瓜葛。對於其他疾病例如 2 型糖尿病、心臟衰竭和中風，其影響在很大程度上驟降，但無法把生病的原因完全歸咎於 BMI。

研究發現男性和女性的模式大同小異，差異尤其在於心肌梗塞（心臟病發），換言之，性別可能是 BMI 影響疾病風險的因素之一。科學家也指出其他因素，例如 BMI 隨時間的變化，而非在某個時間點測量的 BMI 或其他與 BMI 強烈相關的因素，可能有助解釋餘下的風險成因。

這項研究強調了 BMI 在肥胖者比其他人更常見的疾病發病機理中的重要性：只要降低 BMI，罹患這些疾病的風險也就隨之降低。

Link to video:https://vimeo.com/1023255678/5728d8badb

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2554046/Kari_Gudmundur_Video.mp4

SOURCE deCODE genetics

來自同一來源

發現六種新基因的癌症風險關聯

發現六種新基因的癌症風險關聯

deCODE genetics/Amgen 的科學家及其合作夥伴，發現六種與癌症風險有關的罕見種系變異新基因。這些研究結果今天在《自然遺傳學》上發表，標題為《稀有生殖系變體的基因負擔測試可識別六個癌症敏感基因》(Gene-based burden tests of rare germline...
deCODE genetics：一種增加流產風險的序列突變

deCODE genetics：一種增加流產風險的序列突變

Amgen 子公司 deCODE genetics 的科學家及其在冰島、丹麥和美國的合作者今天在《自然-結構與分子生物學》(Nature Structural & Molecular Biology) 發表了一項研究，題為《聯會複合體蛋白 SYCE2 突變對重組的影響與流產相關》。...
此來源更多新聞稿

探索

保健與醫院

保健與醫院

臨床試驗與醫學發現

臨床試驗與醫學發現

相關題材的新聞稿