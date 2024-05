D¥N Dynasty Global akan menjadi token pembayaran BrickMark Group

Transaksi ini adalah langkah penting kedua perusahaan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan mereka di pasar properti global. Token pembayaran D¥N yang berfokus pada real estat dan diterbitkan oleh Dynasty ini akan berperan penting dalam transaksi real estat yang ditokenisasi di kemudian hari. Mulai sekarang, real estat yang ditokenisasi melalui platform BrickMark dapat diperdagangkan dengan D¥N tanpa upaya lebih lanjut.

BrickMark akan melakukan tokenisasi aset real estat senilai lebih dari CHF 1,5 miliar di platformnya dalam beberapa bulan mendatang, di mana CHF 400 juta darinya sudah bersumber dari jaringan Dynasty. Melalui platform tokenisasi BrickGate, BrickMark sudah aktif di Swiss, Jerman, Austria, Luksemburg, Hong Kong, Uni Emirat Arab, dan di seluruh benua Afrika. Kerja sama dengan Dynasty akan jauh lebih memperluas jangkauan BrickMark hingga ke benua Amerika. Pemegang Token Dynasty akan memiliki akses pilihan ke penawaran Token Real Estat dari platform BrickMark di kemudian hari.

Eduardo Carvalho, CEO dan salah satu pendiri Dynasty Global AG, mengharapkan bahwa token perusahaan ini akan hadir di seluruh dunia sebagai Tether untuk pasar properti. "Setiap mata uang kripto melewati berbagai proses validasi. Dalam kasus Bitcoin, ini pertama kali terjadi pada tahun 2010 ketika Bitcoin diterima untuk pembelian dua pizza. Untuk D¥N, integrasi ke dalam platform BrickMark adalah langkah strategis yang kian menekankan nilainya."

Bagi Stephan Rind, CEO dan pendiri BrickMark Group AG, integrasi D¥N dan partisipasi Dynasty Global AG merupakan pencapaian penting lainnya dalam strategi pertumbuhan perusahaan. "Berkat D¥N, sekarang kami dapat menawarkan solusi yang seragam dan hemat biaya untuk berbagai transaksi real estat di seluruh dunia berdasarkan mata uang kripto yang diakui dan universal, sehingga investor swasta maupun investor institusi dapat memasuki pasar yang sebelumnya hanya terbuka untuk segelintir orang."

D¥N telah menyelesaikan proses otorisasi di Swiss dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai token pembayaran oleh Swiss Financial Market Supervisory Authority. Tanggal 1 Mei 2024, selain CVM, Brazilian Financial Market Authority, mengesahkan D¥N sebagai token pembayaran untuk pasar Brasil yang memiliki basis konsumen sebanyak 220 juta. Dynasty Global AG diatur oleh rezim pengawasan pasar keuangan Swiss. Dengan maksimum penerbitan 21 juta token, saat ini D¥N terdaftar di Brasil melalui Mercado Bitcoin dan bursa internasional lainnya.

Tentang

Dynasty Global AG

Dynasty Global AG adalah perusahaan penerbit mata uang kripto pertama di dunia yang menggunakan portofolio real estat sebagai referensi token pembayarannya. Melalui D¥N, penerbit ini dapat menyederhanakan transaksi keuangan dan real estat di seluruh dunia dan menyediakan pengalaman terdesentralisasi dan stabilitas lebih baik, karena memiliki nilai referensi aset nyata. Keberadaan Dynasty Global AG sangat kuat di pasar Eropa, Asia, dan Brasil. Kantor pusatnya berlokasi di Zug di Crypto Valley, Swiss. Dengan maksimum penerbitan 21 juta token, D¥N terdaftar di berbagai bursa global. Di Brasil, D¥N tersedia di bursa Mercado Bitcoin.

BrickMark Group AG

BrickMark Group AG adalah pelopor tingkat pertama dalam tokenisasi aset real estat dan penyedia solusi terpadu untuk membuat, menerbitkan, dan mengelola aset dan sekuritas digital. Sejak didirikan pada tahun 2018, perusahaan ini selalu yang terdepan dalam berbagai transaksi, termasuk tokenisasi terbesar di dunia pada properti komersial tunggal di Bahnhofstrasse, Zurich. Hingga saat ini, BrickMark telah melakukan transaksi tokenisasi dengan nilai total lebih dari AS$160 juta. BrickMark mengembangkan dan mengoperasikan infrastruktur tokenisasi vertikal pertama yang terukur sepenuhnya untuk aset real estat di Eropa, BRICKGATE, guna memenuhi pasar tokenisasi yang berkembang pesat, yang volumenya diperkirakan akan bertumbuh dari AS$ 310 miliar pada tahun 2022 menjadi AS$ 16 triliun pada tahun 2030. BrickMark Group berkantor pusat di Canton of Zug, dan anak perusahaannya berada di Luxemburg.

