洲明科技榮獲EcoVadis銀牌認證 躍居全球前6%可持續指標企業

EcoVadis評級至今已有超過185個國家、250個產業、15萬家公司參與，是目前全球認可度最高、覆蓋品牌最多、綠色供應鏈權重最大的可持續評級體系，為眾多國際客戶篩選供應鏈合作夥伴的重要參考。

在產品方面，洲明從原材料採購到智造工藝把控都考慮到環境影響，並在研發階段攻克了產品高效節能、輕量化等核心技術，現已完成了全場景低碳節能產品線佈局。

如配備DVPS節能技術的Usurface PL1戶外顯示產品，每100㎡顯示屏年節電量達3.65萬千瓦時，顯著降低能耗。

高端照明產品系列中，約70%已獲得環境產品聲明（EPD）認證。

秉持「員工為本」的理念，洲明已順利通過SA8000社會責任標準認證，建立起符合國際規範的勞工與人權保障機制。2025年，洲明上線AI「HR助手」實現訴求秒級響應、落地40餘項員工激勵方案、設立「愛心U基金」幫扶員工，洲明傳遞的是清晰而篤定的信號：洲明人哪裡有需要，資源就流向哪裡。

在全球化發展過程中，洲明多次蟬聯深交所信息披露最高評級「A」級，治理透明度行業領先。可持續採購方面，洲明嚴格開展供應商風險評估，2025年重點供應商審核覆蓋率為100%，建立起穩定、靠譜的供應鏈生態。

唯有務實，方能行遠。面對全球市場的機遇與挑戰，洲明將繼續保持開放姿態，踏踏實實深耕LED顯示與照明技術創新，提供能效更高、環境更友好的一站式解決方案，與全球夥伴一道，共同推動光顯產業鏈的可持續發展。

SOURCE 洲明科技