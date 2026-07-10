- Unilumin recibe la medalla de plata de EcoVadis, situándose entre el 6% de las empresas líderes a nivel mundial en rendimiento en sostenibilidad

SHENZHEN, China, 10 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Unilumin recibió, el 8 de julio, la Medalla de Plata EcoVadis, una de las calificaciones de sostenibilidad más reconocidas del mundo, lo que sitúa a la empresa entre el 6% superior de todas las empresas evaluadas a nivel mundial. Este logro es un reconocimiento de cara a los esfuerzos sostenidos de Unilumin en las cuatro áreas clave de evaluación: Medio Ambiente, Trabajo y Derechos Humanos, Ética y Compras Sostenibles, lo que refleja el compromiso a largo plazo de la empresa con prácticas comerciales responsables y sostenibles.

Unilumin was awarded the EcoVadis Silver Medal (Top 6%).

En lo que respecta al producto, Unilumin integra consideraciones ambientales a lo largo de todo su ciclo de vida, desde el abastecimiento de materias primas hasta la fabricación inteligente. Durante el proceso de I+D, Unilumin ha logrado avances destacados en tecnologías clave como la alta eficiencia energética y el diseño ligero, estableciendo una cartera integral de soluciones energéticamente eficientes y con bajas emisiones de carbono para diversos escenarios de aplicación.

Por ejemplo, la pantalla exterior Usurface PL1, equipada con la tecnología de ahorro energético DVPS de Unilumin, puede ahorrar hasta 36.500 kWh de electricidad al año por cada 100 metros cuadrados de superficie de visualización, por lo que reduce de forma significativa el consumo energético. Además, aproximadamente el 70% de la gama de productos de iluminación premium de Unilumin ha obtenido la certificación de Declaración Ambiental de Producto (DAP).

Dentro del ámbito laboral y de derechos humanos, guiada por una filosofía centrada en las personas, Unilumin ha obtenido con éxito la certificación SA8000 de Responsabilidad Social, estableciendo un marco de protección de los derechos laborales y humanos alineado con los estándares internacionales. En el año 2025, Unilumin llevó a cabo el lanzamiento de su Asistente de Recursos Humanos impulsado por IA, que permite que las consultas y solicitudes de los empleados se atiendan en segundos. Se introdujeron más de 40 programas de incentivos para empleados a lo largo del año, mientras que el "Fondo Caring U" continuó brindando asistencia financiera a los empleados necesitados, reflejando un principio simple pero firme: dondequiera que los empleados de Unilumin necesiten apoyo, los recursos están ahí para satisfacerlo.

A lo largo de su expansión a nivel global, Unilumin ha recibido repetidamente la máxima calificación "A" en divulgación de información por parte de la Bolsa de Valores de Shenzhen, lo que refleja su transparencia líder en la industria en prácticas de gobernanza. En materia de adquisiciones sostenibles, Unilumin lleva a cabo evaluaciones rigurosas de riesgos de proveedores, logrando una cobertura de auditoría del 100% de sus proveedores clave en 2025 y fomentando un ecosistema de cadena de suministro resiliente, confiable y responsable.

Solo manteniendo los pies en la tierra podremos llegar más lejos. A medida que los mercados globales siguen presentando tanto oportunidades como desafíos, Unilumin mantendrá su compromiso con la innovación en tecnologías de pantallas e iluminación LED, ofreciendo soluciones integrales más eficientes energéticamente y respetuosas con el medio ambiente. Junto con socios de todo el mundo, Unilumin continuará impulsando el desarrollo sostenible de la industria Metasight y creando valor duradero.

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